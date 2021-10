Yolanda Hadid prétend que Zayn Malik l’a frappée, il le nie

— Zayn a déclaré à TMZ : « Je nie catégoriquement avoir frappé Yolanda Hadid et pour le bien de ma fille, je refuse de donner plus de détails et j’espère que Yolanda reconsidérera ses fausses allégations et s’efforcera de résoudre ces problèmes familiaux en privé. »

Yolande Hadid réclamations Zayn Malik l’a frappée la semaine dernière et elle envisage sérieusement de déposer un rapport de police, nous disent des sources ayant une connaissance directe.

Nos sources disent que Yolanda dit que cela s’est produit à un moment donné la semaine dernière. Nous n’avons pas les détails de ce qui, selon elle, a déclenché l’agression présumée, mais on nous dit que Yolanda soutient son récit. Elle prétend que Zayn l’a « frappée ».

Zayn vient de poster qu’il est une personne privée et qu’il ne voulait pas que cela devienne public, mais, « dans un effort pour protéger cet espace pour [my daughter] J’ai accepté de ne pas contester les réclamations découlant d’une dispute que j’ai eue avec un membre de la famille de mon partenaire qui est entré dans notre maison alors que mon partenaire était absent il y a plusieurs semaines. C’était et devrait toujours être une affaire privée, mais il semble pour l’instant qu’il y ait des divisions et malgré mes efforts pour nous ramener dans un environnement familial paisible qui me permettra de coparenter ma fille d’une manière qu’elle mérite, cela a été ‘fuite’ à la presse. »

Yolanda était sortie jeudi matin dans le quartier de SoHo à New York.

Comme tu le sais, Zayn sort avec Gigi Hadid et le couple a une fille de 1 an ensemble.

À notre connaissance, il n’y a jamais eu de problème entre Yolanda et Zayn.

Nos sources disent que l’inclination de Yolanda est de déposer un rapport de police, mais nous avons vérifié et jusqu’à présent, il n’y a rien dans le dossier.

Publié à l’origine – 11:49 PT