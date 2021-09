Yom Kippour 2021 : quand les règles du jeûne sont-elles enfreintes ?

. Une personne en deuil tient une bougie à la synagogue de Halle et der Saale, dans l’est de l’Allemagne, le 10 octobre 2019, un jour après la fusillade antisémite meurtrière.

Yom Kippour est l’une des fêtes les plus saintes de l’année pour la communauté juive. Cette année, il commence au coucher du soleil le mercredi 15 septembre et dure jusqu’au coucher du soleil le jeudi 16 septembre.

Le “jour des expiations” ou le pardon des péchés, les croyants se soumettent au jugement de la loi divine, afin de recevoir une nouvelle année propre et pure de tous les actes d’affront à Dieu. Pour être digne de son indulgence, à Yom Kippour, les Juifs doivent s’engager dans le recueillement, prier et se repentir spirituellement.

Pour le judaïsme, l’idée d’être pur ne peut se matérialiser qu’à travers une série de détachements matériels et lubriques, parmi lesquels le jeûne, qui étant la fête la plus importante du judaïsme est pleinement respectée, bien qu’elle coïncide avec le Shabbat.

Jeûne selon la Torah :

« La Torah, le livre consacré du peuple juif, établit que le dixième jour du mois de Tichri – le premier mois du calendrier hébreu moderne, et le septième selon l’ordre des mois dans la Bible – est un jour pour l’expiation des erreurs commises au cours de l’année », explique le rabbin Peretz.

Selon ce texte, ce jour-là, les Juifs doivent affliger leurs âmes, en gardant un jeûne total (en s’abstenant de manger et de boire complètement). Tous les plaisirs physiques sont également interdits et il est interdit de porter des chaussures en cuir ou de se laver une quelconque partie du corps (pas même les dents).

Le jeûne dure du coucher du soleil la veille de la fête jusqu’au lever des étoiles la nuit suivante. Son but est de libérer la personne de son implication dans les affaires du monde matériel afin qu’elle puisse se concentrer sur la prière et l’introspection spirituelle requises en ce jour.

Et l’Éternel dit à Moïse : « Et le jour de ce septième mois sera un jour d’expiation, de sainte convocation pour vous. Vous jeûnerez et offrirez une offrande ignée à l’Éternel. Vous ne ferez aucun travail ce jour-là car c’est votre jour d’expiation devant l’Éternel, votre Dieu. Quiconque ne jeûnera pas ce jour-là sera retranché de son peuple. Quiconque travaille ce même jour, je l’effacerai du sein de son peuple. Vous ne ferez donc aucun travail. Ce sera un statut pour toutes vos générations, où que vous habitiez. Ce sera un jour de repos strict et vous jeûnerez du crépuscule le 9 du mois et durerez jusqu’au crépuscule le lendemain. (Lév. 23 : 26-32 ; voir Lév. 16 : 29-34 ; Nombres 29 : 7-11).

Yom Kippour rapide avec une concentration plus actuelle

Le jeûne de Yom Kippour nous aide à nous concentrer pleinement sur le sens de la journée. Ne pas ingérer de nourriture ou d’eau pendant plus de 24 heures peut être une expérience physique et spirituelle puissante. Le jeûne facilite également notre capacité à exercer la discipline et l’endurance. Si nous pouvons contrôler notre envie de manger pendant une journée, nous pourrons peut-être mieux contrôler notre comportement tout au long de l’année.

Mais en tant que juifs progressistes, il y a une autre raison d’observer le jeûne de Yom Kippour : la compassion.

Le rabbin Mary Zamore, rédacteur en chef de « La table sacrée : Créer une éthique alimentaire juive », écrit :

Alors que nous faisons face à notre propre malaise lié à la sensation de faim, nous devons nous rappeler combien de personnes dans le monde souffrent vraiment de faim et de manque de nourriture involontaires. Notre faim doit nous obliger à aider les affamés dans nos communautés et au-delà. Nous savons que notre jeûne est limité, alors que d’autres n’ont pas ce luxe.

Notre jeûne doit nous enrichir, faire de nous de meilleures personnes et nous forcer à faire mieux. »

Exceptions au jeûne à Yom Kippour :

Mineurs : Les garçons ou les filles de moins de neuf ans ne devraient pratiquer aucun type de jeûne, même pas pendant quelques heures. Le rabbin Obadia Yosef z ”l a recommandé que lorsque les enfants atteignent l’âge de neuf ans, ils commencent à jeûner pendant quelques heures, s’ils sont en bonne santé. Cela signifie que, par exemple, s’ils déjeunent habituellement à 12h00, ils seront servis à déjeuner à 14h00, ou quelque chose comme ça. L’année prochaine, les parents devraient encourager leurs enfants à jeûner un peu plus longtemps, en s’habituant progressivement à une journée complète de jeûne.

Lorsque l’enfant atteint onze ans, il doit essayer de ne pas manger toute la journée, s’il est en bonne santé. Une fille en bonne santé doit jeûner dès l’âge de douze ans et un garçon en bonne santé dès l’âge de treize ans.

Les femmes qui accouchent : Pendant les trois premiers jours après l’accouchement, la mère ne doit pas jeûner (la même règle s’applique pendant les 72 premières heures si une femme a fait une fausse couche). Après les 72 premières heures à compter du jour de l’accouchement, et jusqu’au septième jour après l’accouchement, si la femme dit qu’elle a besoin de manger, elle doit être nourrie. Après le septième jour, une femme doit jeûner comme tout le monde, sauf indication contraire de son médecin. Une femme sur le point d’accoucher ou présentant des symptômes d’accouchement ne doit pas jeûner.

Malade: Une personne souffrant d’une maladie chronique, telle que le diabète, etc., ou une personne âgée qui est faible en raison de son âge, ou quelqu’un qui reçoit un traitement ou un médicament important, devrait consulter un médecin pour déterminer s’il peut jeûner ou si vous avez besoin de manger ou de prendre des médicaments. Après avoir parlé avec un médecin, un rabbin doit également être consulté pour établir, sur la base des recommandations du médecin. Dans tous les cas, risqué ou mettant en jeu le pronostic vital, ou même en cas de doute sur la situation à risque (safeq sakana), le jeûne doit être interrompu immédiatement, même si l’on ne peut pas consulter un médecin.

Comment manger quand il faut rompre le jeûne à Yom Kippour ?

Lorsque, dans l’un des cas mentionnés, le médecin indique de manger à Yom Kippour, vous devriez consulter le rabbin de votre communauté pour savoir comment rompre le jeûne. Si vous ne pouvez pas consulter personnellement un rabbin, procédez comme suit :

1. Mangez une portion de nourriture pesant jusqu’à 30 g, attendez dix minutes, puis mangez une deuxième portion de 30 g de nourriture. Vous pouvez continuer à le faire jusqu’à ce que vous vous rétablissiez.

2. Pour boire, buvez jusqu’à 30 cc, attendez cinq minutes et buvez à nouveau cette quantité. Une fois que l’on se sent mieux, il faut continuer le jeûne.

