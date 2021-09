Yom kippour : ce qu’il faut savoir sur la fête juive

. Tashlich est un rituel au cours duquel les croyants jettent leurs péchés dans l’eau et dans le poisson, et est effectué avant le jour des expiations, ou Yom Kippour, le jour le plus important du calendrier juif, qui tombe le 22 septembre de cette année. .

La fête de Yom Kippour, qui signifie le jour des expiations ou des expiations, est un jour qui fait partie d’une série de jours saints de la religion juive, au cours desquels la prière, le recueillement spirituel et la prière conduisent au pardon divin. .

Quand est la célébration cette année?

Ce 2021, Yom Kippour est célébré dès l’apparition de la première étoile le mercredi 15 septembre au soir, et culmine au crépuscule le jeudi 16 septembre.

Comment la communauté juive le célèbre-t-elle ?

Selon La Nación, la communauté juive croyante dans le monde célèbre Yom Kippour accompagnée de salutations, de lectures et de repas typiques de leur culture. La célébration s’accompagne de certaines restrictions qui font partie du rituel religieux, notamment l’interdiction de manger et de boire (jeûne), des restrictions sur les vêtements et les ornements (vous ne pouvez pas porter de vêtements en cuir ou de bijoux), ils doivent également s’abstenir d’avoir des relations sexuelles. sexuelle, et ils devraient également suspendre toute routine d’hygiène corporelle, comme le brossage des dents et l’utilisation de crèmes et d’huiles corporelles.

Tout au long de l’année, nous passons nos journées concentrées sur la nourriture, le travail, les possessions matérielles superficielles (symbolisées par les chaussures) et les plaisirs superficiels (symbolisés par les huiles). À Yom Kippour, nous réorganisons nos priorités en fonction de ce qui compte vraiment dans la vie.

Comme l’écrit Rabbi Eliyahu Dessler : « Le jour de Yom Kippour, le pouvoir de ‘l’inclination négative’ est diminué. Par conséquent, notre aspiration à s’élever spirituellement est réaffirmée, ayant été latente à la suite de l’effet du péché sur l’âme. Ce rajeunissement des intentions permet à la personne d’être considérée d’une manière particulière et d’être pardonnée ».

Chaussures à Yom Kippour

Selon Enlace Judío, cette communauté dit que la chaussure en cuir représente ce qu’est leur vie. Sauf à Yom Kippour. Les chaussures en cuir sont fabriquées à partir de peau d’animal qui a été traitée et raffinée. Un morceau de cuir brut rugueux qui est étiré et bouilli, traité et purifié, pour obtenir l’excellent produit qui est lisse au toucher et confortable à utiliser.

Ils indiquent que c’est la mission de votre âme sur terre – prendre la rugosité de votre personnalité innée et l’affiner, prendre la crudité du monde et l’apprivoiser, orner vos instincts animaux naturels et les transformer en traits de caractère raffinés.

Ainsi, pour eux, les chaussures en cuir sont un symbole. Les chaussures représentent le travail qui est supposé, elles expriment : nous faisons ce qui est humain pour atteindre notre objectif dans ce monde. Nous faisons ce travail tous les jours de l’année sauf un.

Un jour par an, nous nous retirons du monde physique et restons dans un monde d’âme pure. Ce jour-là, c’est Yom Kippour.

Journée de prière

Le chemin de la repentance comporte trois axes : le croyant cherche à se faire pardonner ses erreurs avec lui-même, avec les autres et avec Dieu.

Prières de Yom Kippour :

Yom Kippour est le seul jour du calendrier juif qui compte cinq services au lieu de trois. Les services de la nuit (Arbit), du matin (Shacharit) et de l’après-midi (Mincha) se font comme n’importe quel jour juif, cependant, on ajoute également Musaf, un service qui se fait les jours saints et Neilá, un service qui est Il ne fait que lorsque Yom Kippour est sur le point de se terminer. Chacun des services a une prière ou une lecture qui le rend spécial, le Vidui.

Le service du soir d’Arbit comprend Kol Nidre, l’une des prières les plus connues dans le monde juif pour lancer la fête. Dans ce document, tous les vœux ou promesses qui ont été faits jusqu’à présent sont annulés. Dans Shacharit (le service du matin) des fragments du livre du Lévitique sont lus et la prière Yizkor est récitée où l’on se souvient des morts. Dans le Musaf se trouve la fraction de « Avodá » dans laquelle un compte rendu détaillé est fait de la façon dont les services de Yom Kippour ont été effectués dans le temple alors qu’il était encore debout. À Mincha, le livre de Jonas est lu et le service de Neila, qui est un service spécial qui n’existe que le jour de Yom Kippour, au cours duquel le shofar sonne pour annoncer la fin du jeûne et de Yom Kippour.

Avec la prière du « vidui » est dressée une liste de tous les péchés qui ont pu être commis tout au long de l’année et des différentes punitions que mentionne la Torah. Il est récité ensemble et à chaque mention, la personne se tape légèrement la poitrine. La prière est ainsi conçue pour que chaque croyant se souvienne nécessairement des transgressions qu’il a commises et s’en excuse d’une manière particulière, même celles dont il ne se souvient pas ou qu’il a commises par accident. Il est répété plusieurs fois dans les services de la journée et est ajouté à la Amida.

De cette façon, avec le dernier son du shofar, marquant le point culminant de Yom Kippour, le corps de chacun de ceux qui sont entrés en pénitence sera épuisé par tous les sacrifices consentis ce jour-là, mais pourra continuer le reste de l’année renouvelée dans une âme propre et pure de tout péché.

Enfin, attendez le salut de “Jatima tová”, qui signifie “bonne signature”, c’est-à-dire le désir d’être endossé par le Seigneur dans le Livre de vie.

