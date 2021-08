Yordanis Ugas bat les pronostics gagnants contre Pacquiao.

Par Jaime Estrada vidaboxeo@cox.net. Photos Jorge Najera

C’est triste de voir un Manny Pacquiao sans les réflexes et la rapidité de se battre contre quiconque le mettait devant lui, une capacité qui lui a donné la réputation de dominer la jungle des poids welters, et j’accepte la défaite avec grâce, en remerciant tout le soutien : -Je veux remercier les journalistes et mes fans qui me suivent depuis de nombreuses décennies, c’est pourquoi je suis devenu si populaire en réalisant tous mes rêves. Mais il faut donner le crédit mérité à Yordanis Ugas, qui a eu son miracle numéro 55 avec une victoire unanime contre toute attente contre lui à la T-Mobile Arena qui a accueilli 17 438 fans et a souligné : -Je suis heureux et je veux donner Merci Manny de m’avoir laissé partager le ring ce soir, je leur ai dit que j’étais le vrai champion poids welter et je l’ai montré. Pacquiao est une légende, l’une des meilleures de tous les temps et je n’ai que du respect pour tout ce qu’il a accompli. S’il était question que “Pacman” ait déjà 42 ans et que ce serait peut-être son dernier combat, mais même ainsi, les experts en cotes l’ont placé comme favori 4-1, et peu l’ont considéré comme le vainqueur et ont commenté malheureusement : – Je suis un guerrier dans et hors du ring, je verrai ce que le sort me réserve avant de prendre la décision de continuer ou de me retirer. Le Cubain a profité de sa taille, de sa portée et de sa force pour tenir à distance la star philippine, qui avait l’air compétitive dans les premiers tours, quand Ugas est resté prudent, mais dominant déjà la scène d’un jab pointu, il a commencé à tirer du bon côté. -remis plus fréquemment cela ajouterait 21 coups au corps marqués de plus que Pacquiao qui a également été dépassé par 13 coups puissants et 8 jabs et Yordanis a ajouté: -La main droite était mon grand allié et comment cela a fonctionné pour moi au début, c’est pourquoi j’ai continué avec ce guide. Et carrément Manny a eu beaucoup de mal à entrer dans la défense d’Ugas, qui était totalement concentré sur sa stratégie d’éviter et de blesser plus fort. -Je tiens à féliciter Ugas et toute son équipe pour leur excellent travail. À partir du cinquième round, le combat a commencé à s’échauffer et c’était encore très égal, mais à partir du septième round pour le vrai Pacquiao, il s’est senti fatigué sans boussole lors de l’atterrissage de ses tirs et les coups de Yordanis sont devenus plus évidents, en effet, dans les assauts Crucial le Cuban a pris son envol et a tiré des gantelets à bout portant qui pourraient carrément être du chloroforme. Il n’y a pas eu de controverse sur le résultat et Manny au visage meurtri s’est contenté de dire que -c’est de la boxe-, mais il va encore y penser s’il se retire ou revient sur le ring pour un dernier hourra car apparemment il est à la veille de sa campagne en tant que président de son pays et a partagé : -Je retournerai aux Philippines pour aider mon peuple pendant cette pandémie. Le nom d’Ugas vient d’être mis sur la carte des plus assiégés de la division des poids welters et étant champion WBA dit qu’il espère se battre avec la crème et la crème de la division que Terrence Crawford pourrait bien être le monarque WBO, car Errol Spence champion FIB / CMB doit d’abord se remettre d’une chirurgie rétinienne. Sans aucun doute Yordanis a gagné à la loterie avec plus son surnom de “54 Miracles”. Les fans dans l’arène ont rejeté l’icône des foules en scandant avec amour son nom, peu importe qu’il soit vaincu : -Manny, Manny, Manny !