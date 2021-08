Yordenis Ugás a assuré qu’il visait les huitièmes de finale contre Manny Pacquiao

Le champion des poids welters de la WBA, Yordenis Ugás, a averti que ce soir au MGM Grand Garden, il cherchera à éliminer Manny Pacquiao. “Je suis un combattant fort et je suis venu ici pour donner un spectacle, je suis un compétiteur à 200%”a déclaré le Cubain dans une note avec le programme Behind The Gloves et a ajouté : “Je vais pour le KO comme lui, donc on verra ce qui se passe”.

Concernant ce qu’il ressent si après le combat PacMan prend sa retraite, Ugás a expliqué : “Si c’est le dernier combat de celui qui sait que c’est contre un combattant digne qui fera de son mieux pour donner un grand combat à tous les fans”

Avis

La dernière fois que le Cubain a terminé quelqu’un, c’était le 1er février 2020 lorsqu’il a battu Mike Dallas Jr. dans le septième chapitre. Cependant, au cours des 30 combats qu’il a eus en tant que professionnel, dans lesquels il a un record de 26-4, il n’a réussi le KO que dans 12 d’entre eux. Les chances au cas où le Cubain écraserait le Philippin sont de +1000, donc si vous pariez 100 pesos et que cela se termine, vous récupérez 1100 pesos, selon le site Caliente.Mx.

Sur ce que Pacquiao a dit qu’il n’était pas un vrai champion, le Cubain a clôturé : “J’ai remporté mon championnat WBA en un combat, mais si vous y réfléchissez, nous verrons qui est le champion demain.”

