Yordenis Ugás a explosé contre la WBA

Un énorme problème arrive pour le Association mondiale de boxe (WBA), ceci après avoir exprimé son refus que le champion poids welter, Yordenis Ugas, peut négocier une rencontre avec Errol spence, puisque l’organisme de boxe a d’autres projets pour le Cubain.

Tout a commencé quand WBA révélé que, Yordenis Ugas, il devrait participer à un mini tournoi avec quatre autres boxeurs pour mettre en péril son titre mondial des poids welters.

Décision qui n’a pas été bien prise par, Ugás, qui avait la ferme intention de rechercher l’unification contre Errol Spence, qui a dû se retirer de son combat avec, Manny Pacquiao, en raison d’une blessure à l’œil.

Concernant cette décision, Yordenis, Il s’est exprimé sur les réseaux sociaux et a clairement indiqué que la WBA le jouait très mal.

« Quand je t’ai parlé, Gilberto Mendoza (Président de la WBA) au téléphone, vous avez dit que vous vouliez les meilleurs combats pour moi, combattez Pacquiao ou un combat unifié avec Spence. Comment me donnes-tu ta parole et puis ça arrive? Quelque chose comme ça n’est fait que par des hommes sans honneur », a écrit Ugás sur ses réseaux sociaux.

Pour l’instant, le WBA n’a divulgué aucune autre position concernant le tournoi qu’ils souhaitent organiser et celui qui comprend Ougas et son championnat.

SATISFAIT DE SON COMBAT AVEC PACQUIAO

En conversation avec les médias, Yordenis Ugas, répondu aux commentaires de Manny Pacquiao, Au passage, il a précisé qu’il représentait dignement la boxe cubaine.

«Je pense que j’ai très bien représenté la boxe cubaine. Notre boxe vit un bon présent et a un grand avenir, même si peu d’entre nous ont pu combattre professionnellement. Je suis fier de cette victoire contre une légende. Je me souviens de ses combats épiques contre Marguerite, Marquez et tant d’autres grands combattants. S’il a dit ça sur moi, malgré ma belle performance et le triomphe que j’ai pu accomplir, la seule chose que je puisse dire de lui c’est que je respecte son opinion», a-t-il souligné à propos de sa confrontation avec le Philippin.