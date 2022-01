Yordenis Ugás contre. Errol Spence, première unification des poids welters en 2022

Ugas-Pacquiao

Après la surprenante victoire de Yordenis Ugas (27-4, 12 KO) en août 2021 contre Manny Pacquiao, lui arrachant la couronne mondiale des poids welters WBA, vient un autre combat crucial dans la carrière du Cubain.

Au premier trimestre 2022, vous pourrez fêter l’unification des couronnes avant l’américaine errol spence (27-0, 21 KO), champion du monde WBC-IBF des poids welters.

Ugás ne sera pas le favori, mais il est optimiste : «Je pense que nous verrons la meilleure version de Spence, mais je serai prêt pour ça. »

Il ne doute pas de la dureté ou de l’importance du combat, comme il l’a dit au journaliste cubain, son compatriote Georges Ebro : «Ce sera un combat historique pour la boxe cubaine. Je suis heureux de combattre l’un des meilleurs de tous les poids. Ça va être un combat dur et fort, mais ma mentalité est juste ça, à la recherche des combats les plus durs et à tout donner. Ce sera très difficile, mais je peux gagner parfaitement.