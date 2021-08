Yordenis Ugás est le champion du monde légitime et envoie Manny Pacquiao se concentrer sur la politique

Dario Pérez

La T-Mobile Arena de Las Vegas, aux États-Unis, a accueilli l’une des soirées les plus attendues de l’année. Son organisateur était Al Haymon, à travers sa société Premier Boxing Champions.

Le Philippin Manny Pacquiao (62-8-2, 39 KO) et le Cubain Yordenis Ugás (27-4, 12 KO) ont mené un combat morbide pour tout ce qui s’était passé l’année dernière avec le championnat du monde WBA des poids welters, de main en main comme une Liga autocollant à la mi-août.

Les hostilités ont commencé avec les prétendants plus soucieux de marquer que d’éliminer, sachant tous deux que ce serait un combat long et épuisant. Ce n’est qu’aux dernières mesures du troisième chapitre qu’on aperçoit le meilleur des deux vétérans qui habitaient la toile en cette nuit américaine, avec des échanges de coups d’une certaine substance. Ils étaient, dans la plus grande honnêteté possible, difficiles à marquer des partiels, manquant assez de dynamisme dans les deux cas, notant peut-être l’effet du temps ou de l’inactivité, de sorte que la moitié, même au-delà, des douze tours ont été atteints. , voyant l’un ou l’autre des deux gagnants selon l’utilisateur des réseaux sociaux qui a donné son avis, dont de prestigieux chroniqueurs.

Rien n’a été vu d’une prétendue blessure grave aux membres supérieurs du Cubain, comme cela a été déduit des photos avant le bûcher, car il semblait être agile et puissant avec les deux bras, à un niveau similaire ou même légèrement supérieur à celui de Tagalog. Ugás a continué à enchaîner les tirs les plus clairs du combat et à dominer le centre du ring, accentuant sa domination jusqu’aux trois dernières minutes où Pacquiao, peut-être déjà en panne d’essence dans le réservoir, a lancé des mains erratiques que le Cubain a esquivé sans trop de peine, tandis que reliant le sien. Les juges ont eu leur voix et c’est ainsi qu’ils l’ont montré, 115-113, 116-112 et 116-112 pour Yordenis Ugás, une décision raisonnable et qui, probablement, enverra Manny Pacquiao se consacrer entièrement à sa carrière politique.

Dans le duel co-star, dix chapitres et à la limite du poids welter, Victor Ortiz (32-6-3, 25 KO), après plus de trois ans d’inactivité, il remet ses gants pour faire face Robert Guerrero (36-6-1, 20 KO), dans un combat de qualité technique limitée, mais beaucoup de cœur. C’est ainsi qu’à la dernière minute du deuxième tour, la première fois a été vue où les deux ont essayé de récupérer leur gloire passée et de découvrir le pot d’essences avec un échange vibrant. Cependant, les jambes sont devenues lourdes, les bras ne se sont pas levés avec la même aisance et l’idée de rester dans les gantelets précédents, car les tours suivants n’étaient pas très divertissants, surtout pour le spectateur européen qui souffre depuis longtemps (en raison de l’horaire et de la le charisme des boxeurs qui se perd toujours en Atlantique). Ainsi, sans beaucoup d’action et avec l’œil « Ghost » du Warrior plus fermé qu’une heure auparavant, le concours s’est terminé, pas trop attrayant. Les juges ont dû intervenir, avec un triple 96-94 pour Guerrero, qu’il faudra voir dans ce nouveau parcours sur les seize cordes.

Au poids plume de douze cartouches, le Philippin Marc Magsayo (23-0, 16 KO) déjà jeté à la toile Julio Ceja (32-5-1, 28 KO) au premier tour, mais Pollito a fait preuve d’endurance, de forme et d’envie de gagner pour donner au Magnificent beaucoup de guerre. Les enseignements d’Ismael Salas dans le coin ont été plus qu’utiles pour que Ceja puisse non seulement survivre, mais aussi tenir tête à Magsayo dans les rounds à venir. Donc jusqu’au cinquième round, où Ceja a puni le Philippin de haut en bas (parfois trop, sans conséquences), qui a oublié de descendre des cordes, jusqu’à le renverser dans les dernières secondes d’une main courbée avec peu de déplacement, mais dommageable. .

Magsayo a pu récupérer, mais a reçu de nombreux coups au corps et l’initiative a été portée par le Mexicain, voyant même des coups plus nets de l’Asiatique. Dans le dixième épisode des douze convenu, et après s’être préparé avec quelques combinaisons précédentes, Magsayo a été à la hauteur de son surnom avec un énorme KO livré à Ceja (qui a mené l’initiative dans les trois cartes) en deux parties, une suite qui déjà C’était pour mettre fin au combat au milieu de la garde, terminé par un autre coup réussi alors que le Mexicain revenait des cordes. Excellent apprentissage pour un Magsayo qui est désespérément proche du titre mondial des poids plume dans plusieurs agences.

Toujours dans la catégorie poids plume, à dix manches et avec un titre intermédiaire WBC en lice, l’Américain d’origine mexicaine Carlos Castro (27-0, 12 KO) battu par TKO au 10ème round Oscar Escandon (26-6, 18 KO), Colombien exaspérant au titre mondial, qu’il a dominé aux points avant de le renverser à deux reprises, avec des partiels 88-83, 87-84 et 87-84, dans un combat divertissant. Castro est passé du moins au plus et a nettement dominé dans les derniers rounds du combat,