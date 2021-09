Yordenis Ugás, le champion du monde cubain recevra mardi la “Clé de la ville” de Miami

MIAMI – Le champion du monde des poids welters de Cuba, Yordenis Ugás, recevra la « Clé de la ville » de Miami par le maire Francis Suarez aujourd’hui mardi 7 septembre à 15 h 30 HE. Ugás a battu le champion du monde des huit divisions et sénateur philippin Manny “Pacman” Pacquiao le 21 août 2021 pour conserver sa ceinture de champion lors d’un combat regardé par des millions de personnes à travers le monde.

Ugás rejoindra un club restreint d’athlètes d’élite qui ont reçu cette distinction dans le sud de la Floride, se faisant une place parmi les sommités et les anciens récipiendaires tels que le lanceur cubain et champion des World Series avec les Marlins de Floride Livan Hernández, les super champions NBA stars Dwyane Wade et Shaquille O’Neal, des superstars de la musique mondiale comme Shakira et Jennifer Lopez, et l’acteur Will Smith parmi d’autres qui ont été honorés au fil des ans.