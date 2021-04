Yordi Rosado n’interviewera pas Frida Sofía – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Le scandale s’est déchaîné après Frida Sofia accuser son grand-père Enrique Guzman L’avoir «pelotée» à l’âge de cinq ans a amené la moitié du monde à rechercher les personnes impliquées pour obtenir leurs déclarations exclusives, mais ce n’est pas le cas Rose Yordi.

En fait, l’ancien animateur de l’émission “ Otro Rollo ”, qui s’est imposé comme un grand intervieweur de célébrités via sa chaîne YouTube, a assuré qu’il ne prévoyait pas d’avoir “ La Entrevue avec Rose Yordi‘ à Alejandra Guzman, mais ni à Frida Sofia ni à aucun autre membre de la famille Guzmán Pinal.

Lors d’une brève réunion avec les journalistes, Rose Yordi exposé le raisons puissantes vous devez rester à l’écart de l’affaire qui déborde sur les médias sociaux.

Yordi Rosado a déclaré que bien qu’il aimait beaucoup l’interprète de “ Volverte a amar ”, il n’aimerait pas être impliqué dans l’affaire controversée.

“Mon entretien est différent, beaucoup plus proche et en ce moment il y a beaucoup de controverse et je n’aimerais pas mettre les deux parties mal à l’aise, pas Frida, encore moins Alejandra, qui l’aiment aussi beaucoup et M. Enrique” Yordi Rosado.