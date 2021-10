Yordi Rosado révèle un moment embarrassant en flagrant délit | Instagram

Le célèbre conducteur Yordi Rosado a récemment révélé un moment extrêmement inconfortable alors qu’il était en train d’agir au lit, car pour être vrai, quelque chose est arrivé à tout le monde qu’ils n’oublieront jamais.

Avec la sympathie qui le caractérise, Yordi Rosado a évoqué le moment le plus inconfortable qu’il ait vécu au lit, lorsqu’une femme vomi sur lui dans l’acte.

C’est arrivé dans l’émission ‘De noche con Yordi’ diffusée sur la chaîne Unicable, où l’annonceur a raconté à quel point le désagrément était vivre, avant Verónica Flores, Michelle Vieth et Ernesto Laguardia.

J’ai eu une fille qui, en faisant l’amour, m’a vomi », a-t-il déclaré, provoquant une agitation.

Comme prévu, ils en ont plaisanté et si cela l’avait davantage excité, il a cependant avoué que le rire était le protagoniste du moment.

C’est que j’ai dit « pauvre ». Je ne l’ai vraiment pas vu venir, je l’ai nettoyé et on a rigolé au canon. Il m’a dit le lendemain : ‘C’est le meilleur, désolé, mais quelle réaction cool.’ Et honnêtement, nous nous sommes bien amusés les mois suivants », a avoué Yordi.

Dans le feu de la conversation, ils lui ont demandé si la femme continuait à vomir après l’avoir fait, ce à quoi Yordi a avoué :

Plus jamais, mais je ne me suis pas mis en colère. »

Il convient de noter qu’actuellement, Yordi vit une liaison avec Janet Dominguez et en fait, il y a quelques jours, ils ont célébré leur première année ensemble avec un dîner romantique.

Première année ensemble. Merci l’amour pour tant de moments, tant de rires, tant de complicité, tant de croissance, mais surtout pour tant d’amour », lit-on dans une publication qu’ils ont réalisée.

En décembre dernier, l’annonceur a partagé qu’une nouvelle relation amoureuse commençait, et peu de temps après, il a profité de ses réseaux sociaux pour présenter officiellement la belle femme qui a conquis son cœur.

La verdad es que el 2020 fue sin duda un año de cambios y muchos desafíos, pero en el caso de Yordi, fue además lapso muy significativo en temas del corazón, ya que fue a finales de este que la vida lo sorprendió con una nueva ilusión dans l'amour.

Les choses semblent s’être bien passées entre l’annonceur et sa petite amie et pour le prouver c’est que Janet a déjà pu vivre avec ses enfants, et bien que pour l’instant l’accord ait été à distance, l’écrivain est également enthousiasmé par le fait que que plus tard, ils pourront encore mieux se connaître.