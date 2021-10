Yordi Rosado, sur le point de perdre la vie dans un club de Culiacán | Instagram

Récemment, le célèbre conducteur Le Mexicain Yordi Rosado a annoncé qu’il avait supplié pour sa vie dans un club de Culiacán, pour lequel il était sur le point de perdre la vie, quelque chose d’extrêmement laid qui a sans aucun doute impressionné beaucoup.

C’est à travers le programme Unicable, “Members to the Air”, où Yordi Rosado collabore, où l’hôte a annoncé que il a supplié pour sa vie À l’extérieur d’un club à Culiacán, Sinaloa, où il a vécu une terrible expérience.

C’est à ce même endroit que Yordi, 49 ans, a senti qu’ils allaient l’attaquer en dehors de l’endroit où il se trouvait.

Oui, Yordi a récemment raconté l’une des histoires les plus dramatiques de sa vie, car elle comprend des moments de grande tension pour lui et les personnes qui l’ont accompagné.

Tout a commencé parce qu’un homme d’affaires a invité Yordi à dîner après une conférence et au début, le présentateur ne voulait pas y aller, car il était fatigué.

Cependant, au bout de quelques minutes, il réussit à le convaincre d’aller dîner, puisque, de toute façon, il allait le faire à l’hôtel où il logeait.

C’est ainsi qu’ils sont arrivés tous les deux dans un club, où un gars s’est mis à lui crier de loin ” Yordi, tu es le meilleur ! ” qui se moquait de lui.

Le sujet s’est approché de Yordi trois fois, chaque fois plus brusquement, mais toujours en lui disant qu’il l’admirait et qu’il était le meilleur de tous.

Cependant, la dernière fois qu’il a essayé de s’approcher, le gars est monté sur une chaise et lui a sauté dessus, le chauffeur a réussi à le voir et est descendu.

Mais les choses ne sont pas restées ainsi, car il était en colère et a fini par pousser son visage contre le sol et après cela, la sécurité est arrivée et a fait sortir le gars et ses amis.

Quand Yordi a voulu quitter les lieux, ils l’ont informé que les gars l’attendaient dans un camion avec des armes à feu pour réparer les choses, puisqu’il avait attaqué son ami.

Finalement, Yordi a franchi la porte, s’est agenouillé et a commencé à s’excuser pour ce qu’il avait fait ; Après quelques minutes à mendier pour sa vie et à confirmer qu’il s’était trompé, le gars a accepté de lui pardonner et l’a invité à prendre des bières dans le camion.

Sans aucun doute cela a fait une grande impression pendant le programme, car au début, comme nous l’avons mentionné plus tôt, il ne voulait pas aller à ce dîner, donc c’est bien dit, on sent quand de mauvaises choses sont sur le point de se produire, mais heureusement tout s’est terminé bien à la fin.