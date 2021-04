York Winery, basé à Nashik, fusionne avec Sula Vineyards

«Sula sera en mesure d’étendre nos activités d’accueil de l’autre côté de la route jusqu’à notre voisin York, augmentant ainsi l’offre oenotouristique de Nashik. Et il y a des synergies à avoir en combinant certaines opérations. Les consommateurs bénéficient de voir plus de marques York sur plus d’étagères à travers le pays, élargissant ainsi le choix des consommateurs. C’est un excellent ajustement dans l’ensemble », a déclaré Samant.

York Winery, une entreprise familiale basée à Nashik, fusionnera bientôt avec Sula Vineyards et deviendra une filiale à 100% de Sula.

Rajeev Samant, PDG fondateur de Sula Vineyards, a déclaré que la fusion était une triple victoire – pour York, Sula et les consommateurs de vin. «Les petits établissements vinicoles ont beaucoup de mal à obtenir la distribution, et la pandémie a été un coup dur. Sula aidera York à élargir sa distribution et à perpétuer la grande tradition viticole de la famille Gurnani, Kapil Gurnani demeurant vigneron et ambassadeur de la marque », a-t-il déclaré.

Les droits du label York Winery ont été vendus à Sula.

«Sula sera en mesure d’étendre nos activités d’accueil de l’autre côté de la route jusqu’à notre voisin York, augmentant ainsi l’offre oenotouristique de Nashik. Et il y a des synergies à avoir en combinant certaines opérations. Les consommateurs bénéficient de voir plus de marques York sur plus d’étagères à travers le pays, élargissant ainsi le choix des consommateurs. C’est un excellent ajustement dans l’ensemble », a déclaré Samant.

Situé à à peine un mile de Sula Vineyards, York Winery – qui a produit des vins mousseux Chandon pour Moët et Chandon pendant trois ans en tant qu’installation contractuelle – a été créé en 2006. Il occupe neuf acres de vignobles surplombant le barrage de Gangapur. La cave familiale se concentre sur la production de vins fruités et secs plutôt que doux. Des produits de Turning Point, Good Earth, quelques vignobles du Karnataka, quelques barils exclusifs de Connoisseurs de Mumbai et quelques étiquettes exportées ont été élaborés à la cave.

Sula, le plus grand vignoble indien, bénéficie d’un marché de plus de 65% et a été le plus grand d’Inde en termes d’œnotourisme, attirant chaque année près de quatre œnotouristes lakh, dont plus de 15000 visiteurs au SulaFest annuel de deux jours. Lorsque le verrouillage a été assoupli plus tôt cette année, Sula Vineyards avait signalé une occupation de 95% dans son complexe de 51 chambres.

Ravi Gurnani, directeur de York Winery, n’est pas entré dans les détails de la fusion, mais a déclaré que la marque York continuerait de croître. «La fusion donnera à notre marque une portée de distribution plus large et élargira notre marché», a-t-il déclaré.

L’accord signifiera également que Sula pourra utiliser les installations de York, qui dispose d’une salle de dégustation et d’un restaurant, pour l’œnotourisme. York produit actuellement environ 36 000 caisses de vins rouges, blancs et mousseux chaque année. Une sélection classique de vins de York allant de Rs 1 200 à Rs 14 009 comprend Yaatra, York Arros, York Sparkling Rose, York Sparkling Cuvée Blanc de Blancs et York H Block Chardonnay. Le milieu de gamme de York de Rs 700-Rs 800 présente Shiraz, Cabernet Merlot, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Chenin Blanc, Shiraz Viognier, Zinfandel Rose et Late Harvest Chenin Blanc. La cave a une capacité de production de 400 000 litres.

