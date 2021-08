Yorkshire contre Lancashire, Busby contre Revie et Alan Smith

Les rivalités de football sont généralement assez simples à comprendre.

Toute équipe à proximité doit être considérée comme plus détestable que tous les ennemis légèrement moins locaux.

avec les fans de retour sur le terrain, ce sera une affaire animée

Attendez-vous à des scènes similaires à celle-ci si les hommes de Marcelo Bielsa prennent les devants à Old Trafford

C’est le cas pour la plupart des clubs, de toute façon. Mais pas Leeds. Ils choisiront une bagarre avec n’importe qui.

La ville est un endroit solitaire quand il s’agit de football, et les Blancs doivent repousser les limites de la géographie pour découvrir la haine.

Un peu comme Brighton et Crystal Palace, les rivaux les plus féroces des Yorkshiremen vivent à plus de 65 km.

Mais la querelle de Manchester United est bien plus qu’une simple géographie. C’est de l’histoire, plus que tout.

Pourquoi soulevons-nous cela maintenant? La rivalité s’était déjà renouvelée la saison dernière après que Leeds a mis fin à son exode de 16 ans de la Premier League.

Cependant, lorsque les Red Devils accueilleront Leeds samedi, en direct sur talkSPORT, les fans d’Old Trafford auront un avant-goût de la rivalité depuis des années.

Et croyez-nous, ce sera bruyant.

Le sentiment toxique qui existe entre les deux clubs était autrefois décrit comme «le football anglais le plus intense et le plus inexplicable».

Notre travail, ici aux tours talkSPORT, consiste à rejeter la seconde moitié de cette déclaration et à l’expliquer parfaitement. Voici…

Les fans de Leeds et de Man United renouvelleront leur rivalité lorsque les équipes se rencontreront samedi

Histoire

Eh bien, la rivalité (bizarrement) a ses origines à l’époque des rois Tudor et de William Shakespeare.

Le sentiment entre United et Leeds est une manifestation de la rivalité entre les comtés du Yorkshire et du Lancashire, établie pendant la guerre des Roses au XVe siècle – une série de guerres civiles menées pour le trône d’Angleterre.

Si vous avez vu Game of Thrones, c’est essentiellement les Lannister contre les Starks.

En fait, si vous voulez devenir vraiment ringard, une grande partie du contenu du livre, en particulier la guerre des cinq rois, est en fait basée sur la guerre des roses.

Le symbole historique du Lancashire est une rose rouge, tandis que celui du Yorkshire est une rose blanche – ce à quoi correspondent assez bien les romans.

Oh, et aussi sur les kits de United et Leeds. Retour à la vraie vie…

Faites un bond en avant de trois siècles et les deux villes recommencent, cette fois pendant la révolution industrielle, alors qu’une croissance économique sans précédent les a amenées à se battre pour savoir qui pourrait construire l’architecture la plus impressionnante.

« Mon immeuble est meilleur que le vôtre » est au cœur de cette querelle.

La rivalité des clubs s’est accrue lorsque les deux étaient des forces dominantes avec certains des meilleurs joueurs tels que Billy Bremner, George Best et Bobby Charlton

Busby contre Revie

Puis ces deux équipes de football sont arrivées.

Après la Seconde Guerre mondiale, Man United de Matt Busby était la force dominante du football anglais, tandis que Leeds s’est forgé une réputation d’équipe dure et intransigeante sous Don Revie.

Les deux clubs se sont rencontrés lors de la demi-finale de la FA Cup 1965, un match qui a vu un bon coup de poing à l’ancienne entre Jack Charlton et Denis Law.

Le Yorkshire Post a rendu le verdict suivant : « Les deux parties se sont comportées comme une meute de chiens se claquant et se grondant sur un os. »

Un match de mauvaise humeur s’est terminé 0-0 et Leeds a remporté la reprise au City Ground grâce à un but à la 89e minute.

United, cependant, a eu le dernier mot en propulsant Leeds au titre de champion en raison d’une meilleure moyenne de buts cette saison.

Les Blancs ont développé leur réputation de “Dirty Leeds” sous Revie

Vandalisme

La rivalité s’est malheureusement étendue bien au-delà de l’action d’Old Trafford et d’Elland Road.

Dans les années 1970, lorsque le hooliganisme du football en Grande-Bretagne était le plus violent, les combats entre le Leeds United Service Crew et l’Armée rouge de Man United étaient monnaie courante.

Ils étaient deux des entreprises de hooligans les plus notoires de Grande-Bretagne et leurs combats sont devenus l’un des plus sanglants du pays.

Heureusement, ces affrontements se sont estompés en raison d’une baisse du hooliganisme et de la fortune de Leeds sur le terrain.

Les fans ont dû être séparés lorsque les deux parties se sont rencontrées lors d’un affrontement pour la coupe 2010

à partir de 1982

Malgré des affrontements célèbres entre Roy Keane et Alf-Inge Haland, Ian Harte et Fabien Barthez, Robbie Keane et David Beckham – ces rencontres se font de plus en plus rares au fil du temps.

Leeds a été relégué en 1982 et n’a affronté United qu’à son retour en première division huit ans plus tard en 1990.

Et une période similaire a suivi ces derniers temps : les deux clubs n’étaient pas dans la même division depuis que Leeds a été relégué en 2004 et ne se sont affrontés que deux fois depuis jusqu’à la promotion des Blancs en 2020.

Néanmoins, les sondages montrent que les fans de Leeds considèrent toujours Man United comme leur principal rival de football. Peut-être qu’ils sont encore amers à propos d’Alan Smith…

James Milner jouait pour Leeds le jour où ils ont été relégués en mai 2004

Alain Smith

Rio Ferdinand a signé pour Manchester United en provenance de Leeds en 2002, mais ce n’est pas le mouvement qui les intéresse.

Smith était un garçon de la région qui avait juré de rester à Elland Road malgré la relégation, mais quelques semaines plus tard, il était dévoilé à leurs rivaux acharnés.

Il y aura beaucoup de fans de Leeds qui doivent encore lui pardonner.

Il a même été vu en train de pleurer et d’embrasser le badge de Leeds le jour où ils ont été renvoyés de la Premier League en 2004 lorsqu’ils ont fait match nul 3-3 avec Charlton.

Lorsque Soccer AM lui a demandé en 2002 s’il y avait une équipe pour laquelle il ne jouerait jamais, il a répondu : “Ouais, Man United.”

Alan Smith a embrassé le badge le jour où Leeds a été relégué de la Premier League

Pourtant, malgré la controverse, sa décision a contribué à éviter la liquidation de son club d’enfance.

Il était le héros que Leeds méritait, mais pas celui dont il avait besoin, comme Batman.

Dans les années qui ont suivi, il a déclaré au podcast officiel d’Utd : « Pour moi, ce n’était même plus une rivalité.

“Si vous n’êtes pas dans la même ligue, je ne vois pas comment cela peut être.”

Comme il avait tort.

Alan Smith, à droite, était un fan de Leeds qui a joué pour le club mais a rejoint Man United en 2004

