Yoshinori Muto quitte Newcastle United

Newcastle United a officiellement annoncé le départ de l’attaquant Yoshinori Muto. L’international japonais a quitté les Magpies d’un commun accord.

Yoshinori Muto met fin au contrat avec Newcastle United

La fin d’un mandat décevant à St James’ Park

Yoshinori Muto a quitté Newcastle United par consentement mutuel après avoir résilié son contrat. L’international japonais a quitté le club alors qu’il lui restait près de 11 mois de contrat. L’attaquant termine son séjour à Tyneside après un passage décevant avec Newcastle United.

Newcastle a signé Yoshinori Muto en 2018 après avoir payé 9,5 millions de livres sterling à Mayence pour s’assurer les services de l’attaquant. L’arrivée de l’international japonais en 2018 a fait le buzz auprès des fans. Muto avait été l’une des stars du Japon lors de l’impressionnante campagne de la Coupe du monde 2018. Newcastle appelait un attaquant et Muto est arrivé avec un record de buts décent de la Bundesliga.

Après des difficultés initiales, Muto a marqué son premier but en Premier League lors de sa sixième apparition pour le club. L’objectif aurait dû être le brise-glace pour l’international japonais. Mais, il s’est avéré être son seul en Premier League. La forme de l’attaquant a plongé après son premier but alors qu’il a fait 17 autres apparitions dans toutes les compétitions pour les Magpies – n’ayant pas trouvé le filet une fois

La deuxième saison était encore plus pauvre que la première. L’attaquant arrivait rarement sur le terrain, et chaque fois qu’il réussissait une apparition, il était paralysé sous les projecteurs. Un retour d’un but en huit apparitions a presque scellé sa carrière à Newcastle.

Espérant retrouver sa forme, Newcastle United a prêté Muto à Eibar la saison dernière. Mais, le pari a échoué car le mouvement s’est avéré loin d’être fructueux pour l’international japonais. L’attaquant n’a réussi que trois buts en 28 apparitions toutes compétitions confondues pour Eibar. Après son retour, Muto était l’un des joueurs que Newcastle United avait mis sur le marché.

Yoshinori Muto a passé trois saisons en tant que joueur de Newcastle avant de terminer son parcours avec un mauvais retour de deux buts en 28 apparitions.

