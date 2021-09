Yoshio Kubo Homme Printemps 2022 – WWD

Cinq ans après son dernier défilé de mode à Tokyo, Yoshio Kubo a fait son retour cette saison, écrivant dans ses notes de défilé que son passage à l’étranger l’avait rendu plus conscient de ses origines. Il a également écrit qu’il était attiré par la puissance et la portée des présentations numériques, ainsi que par l’honnêteté et l’excitation d’une émission en personne. Sa solution était une combinaison des deux : un petit défilé avec un public limité, qu’il a également diffusé en direct. De plus, les personnes présentes au spectacle ont été invitées à mettre une paire d’écouteurs, ce qui leur a donné une bande-son plus profonde et plus stratifiée que celle qui a été entendue dans le flux.

Le regard: Kubo a déclaré que son concept pour le printemps était celui de “moine guerrier”, qu’il a proposé en essayant de déterminer à quoi pourraient ressembler les influences militaires de style japonais. Il a dit que dans le passé, ces moines guerriers essayaient de se faire paraître plus gros afin d’intimider leurs ennemis, qu’il interprétait comme des silhouettes surdimensionnées. Il a également incorporé une impression de tuiles utilisées dans le shogi, ou échecs japonais, qui serait un passe-temps privilégié par certains moines.

Pièces marquantes : La version moderne de Kubo de l’armure ― des panneaux de maille découpée chatoyante superposés sur les manches des blousons aviateur ou enroulés autour de la taille comme une jupe transparente était innovante et unique, tout en attirant l’attention. Les manteaux transparents à col kimono et les pantalons, chemises et vestes coordonnés en fibre technique étaient simples et polyvalents, et Kubo a ajouté des points d’intérêt avec des panneaux incurvés de couleurs contrastées.

Emporter: Le style de Kubo a évolué depuis la dernière fois qu’il a présenté une collection dans son pays d’origine, devenant plus épuré et raffiné. Il a montré un talent pour mélanger le style urbain décontracté avec des tissus de haute qualité et des détails chics.