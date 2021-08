Yoshitaka Amano et Kazuko Shibuya parlent de Final Fantasy Art

Si vous avez déjà joué à un jeu Final Fantasy et que vous avez été impressionné par le personnage ou le pixel art affiché – je suppose que c’est vous tous – alors il y a des choses bien pires que vous pourriez passer une partie de votre lundi soir à faire que de regarder ce court documentaire.

Réalisé par le toujours merveilleux Archipel, en collaboration avec le site japonais Game*Spark, il se compose d’entretiens avec Yoshitaka Amano et Kazuko Shibuya, parlant de leur travail sur la série, comment ils ont commencé, comment ils se sont rencontrés et comment les visuels de la série Final Fantasy a évolué au fur et à mesure que la paire a continué à travailler ensemble au fil des ans, Amano produisant le personnage emblématique et la pochette de la série, Shibuya responsable d’une grande partie du pixel art pré-FFVII.

C’est fascinant pour toutes les idées et les souvenirs qu’ils partagent, mais aussi, c’est juste une joie de se détendre et de les voir tous les deux au travail, Amano dessinant sans effort une tempête, Shibuya soulignant les subtilités et les détails invisibles emballés dans chaque pixel.

Bien que la vidéo de 12 minutes soit évidemment entièrement en japonais, des sous-titres officiels en anglais sont également disponibles.

Et si cela vous a donné envie de découvrir plus d’œuvres d’Amano, il a été l’un des tout premiers sujets de notre série Fine Art.