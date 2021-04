Yositecreofrida: ils dévoilent des vidéos de harcèlement d’Enrique Guzman

Les défenseurs mezcalents de Frida Sofía montrent des vidéos qui laissent Enrique Guzmán dans un mauvais état

Frida Sofía, la fille unique de la chanteuse Alejandra Guzmán, a dénoncé la semaine dernière avoir été victime d’actes présumés d’abus sexuels alors qu’elle n’était qu’un enfant, par son grand-père, Enrique Guzmán, et bien que le chanteur de 78 ans insiste sur son innocence et prétend n’avoir jamais mis le doigt sur sa petite-fille, la Mexicaine crée un mouvement de soutien.

Bien que la fille de l’interprète de “Faire l’amour avec un autre” ait également fait l’objet d’attaques cruelles, par ceux qui la traitent de menteuse et ayant même fabriqué l’histoire contre son grand-père pour détruire le nom de sa famille dysfonctionnelle, une grande majorité a exprimé sa solidarité avec la jeune femme.

En effet, une campagne de soutien à Frida Sofía circule sur les réseaux sociaux, promue à travers le hagstash #yositecreofrida, où les supporters de la chanteuse ont non seulement exprimé leurs expressions d’affection mais se sont chargés de montrer différentes vidéos d’Enrique Guzmán, dans lesquelles des actes de harcèlement présumés sont vus et où il a fait des commentaires répréhensibles.

Comment ASCO rit 🤢🤬 # YoSiTeCreoFrida pic.twitter.com/iBcubYezrO – marla mora (@marlaa) 8 avril 2021

Dans l’une des vidéos qui a généré beaucoup d’impressions, Enrique Guzmán est vu dans une interview avec Verónica Castro avec sa fille Alenadra Guzmán, dans laquelle il touche les jambes de la chanteuse, qui dit que son père est “de longues mains”. Et même vouloir pour être drôle, Guzmán affirme que sa fille “a chaud”.

Verónica Castro dans son programme avec Enrique Guzmán revivez le moment où il a touché sa poitrine.

Dans le programme La Tocada en 1996

elle arrive avec une armure en plaisantant pour qu’il ne la touche pas et qu’il touche son dos. pic.twitter.com/KbE3Om4B6L – 🍕ᴄʀɪꜱᴛᴀʟ🍕 (@ PizzaDeJamn2) 8 avril 2021

Dans un autre clip d’une autre interview, posté par les défenseurs de Frida Sofía, on voit clairement comment Enrique Guzmán, touche abusivement les seins de Verónica Castro, qui pour une prochaine rencontre avec lui choisit d’utiliser une protection, mais le chanteur le touche toujours à l’arrière. .

Merci à tous ceux qui m’ont apporté du soutien, de l’amour et, plus que tout, la force d’arrêter de se taire plus … la seule chose que je veux de tout ça c’est

1. JUSTICE

2. PAIX

3. BONHEUR https://t.co/or1BpjtdhI – Frida Sofia Oficial (@frida___sofi) 11 avril 2021

Si cela était fait à Verónica Castro en public, à la télévision nationale avec un cynisme total …

Imaginez ce qu’elle faisait avec Frida Sofía 😞 seule quand elle avait moins de 5 ans! #EnriqueGuzmanViolador Il mérite la prison et #Ventaneando lui donne des réflecteurs #YoSiTeCreoFrida pic.twitter.com/unmDDqM7fb – Lalis (@lalisblop) 8 avril 2021

Dans une autre des vidéos partagées sous le #yositecreofrida hagstash, Enrique Guzmán fait des commentaires dans lesquels il qualifie les femmes qui portent un décolleté de «provocantes» et fait des commentaires irrespectueux sur les victimes de viol, comme il le dit dans un autre clip que certaines femmes doivent être battues.

Comment croire et victimiser un mec comme ça, puisqu’il a donné cette critique à Yuridia dans la chanson «Malo» ça m’a rendu très malade. #YoSiTeCreoFrida pic.twitter.com/Bcnoobc6u6 – Alex (@AddsAlee) 9 avril 2021

Toujours dans une autre vidéo, il dit qu’il regrette de ne pas avoir frappé son ex-femme, Silvia Pinal, avant de la frapper une fois, un acte qu’il a admis.

🚨ATTENTION Paty Chapoy🚨Enrique Guzmán a une histoire de VIOLENCE contre les femmes @ ChapoyPati, pourquoi le croyez-vous ???? 🤔 # YoSiTeCreoFrida pic.twitter.com/4vyrwdthXl – Luiss Del Valle 💥 (@LuissLm) 9 avril 2021

Il y a tellement de vidéos, où Enrique Guzmán harcèle les présentateurs, sa fille Alejandra, où il admet être un agresseur, et surtout disant que les femmes sont à blâmer pour avoir été violées, à quel point faut-il être stupide pour le défendre? #YoSiTeCreoFrida pic.twitter.com/m75ZxhK6cZ – Carlos Mojica (@ CarlosMojica01) 9 avril 2021

Frida Sofía a remercié le soutien qu’elle a reçu dans les réseaux et a publié un message dans le hagstash susmentionné, disant: «Merci à tous ceux qui m’ont apporté du soutien, de l’amour et, plus que tout, la force de ne plus la TERMINER .. . la seule chose que je veux de tout cela est

1. JUSTICE; 2. PAIX; 3. BONHEUR ».

De même, la chanteuse a partagé un lien vers un message posté sur son Instagram, dans lequel elle a critiqué le fait que sa propre mère, Alejandra Guzmán, l’ait traitée de «folle», compte tenu de ses plaintes, et non seulement lui a dit qu’elle «ne pouvait pas couvrir le soleil. avec un doigt », mais a ajouté qu’il espère qu’elle aussi mettra bientôt au jour les abus dont elle a été victime, et qu’elle ne continue pas à« nier qui est son père ».

«Même si vous me rendez fou, comme le font tant de parents de victimes, leur seule réponse est: ils ont des problèmes mentaux, aujourd’hui j’espère que les familles se réveilleront et croiront leurs enfants, et que les femmes apprendront à ne pas garder le silence», a conclu Frida Sofía.

La jeune femme a également eu recours à son Instagram mercredi pour publier une vidéo où, lors d’une interview, Alejandra Guzmán elle-même affirmait avoir vu sa mère se faire battre, et le visage de Frida Sofía était vu avec angoisse. A propos du clip, la jeune femme a prévenu qu’elle continuerait d’attirer l’attention sur les abus sexuels qu’elle insiste pour avoir subi de la part de son grand-père de 78 ans, et de porter l’affaire aux dernières conséquences.

«Bonjour à tous… ce sera un processus long mais nécessaire. Je ne peux évoquer ces micro-expressions que comme approbation. Je sais que cette question est inconfortable et fatigante, mais si je veux justice, je ne peux MÊME PAS ALLER M’ARRÊTER », a déclaré Frida Sofía.

Les ex / partenaires d’Enrique Guzman et Alejandra ne sont pas seulement des agresseurs, ce sont des PÉDOPHILES, elle était une fille et elle est une victime.

Je déteste à quel point c’est normal et que de nombreux “secrets de famille” dissimulent les agresseurs, LES FILLES ET LES GARÇONS NE TOUCHENT PAS! #YoSiTeCreoFrida

pic.twitter.com/mzXT0cP4fp – 𝑴𝒐𝒏𝒔𝒆 (@monsxjxl) 8 avril 2021

Enrique Guzman est un harceleur, violeur et pédophile, les accusations de Silvia Pinal dans le passé et celles de Frida ne suffisent plus maintenant, il y a beaucoup de vidéos comme celle-ci qui prouvent à quel point il est dégoûtant, cet homme mérite d’être emprisonné pendant longtemps ! #YoSiTeCreoFrida pic .twitter.com / juveSuoP3H – 𝑴𝒐𝒏𝒔𝒆 (@monsxjxl) 8 avril 2021

“Ils sont à blâmer, parce qu’ils sont coquettes, il y a le décolleté, ils provoquent, et puis ils se plaignent” “Alors ils ne peuvent pas dire qu’ils m’ont violée, pourquoi provoquent-ils?” “Ils génèrent ce respect, ce n’est pas gratuit, il faut le gagner” -Enrique Guzman Pensez-vous vraiment qu’il est innocent!? # YoSiTeCreoFrida – Dani ✨💖 (@danifloreshdez) 8 avril 2021