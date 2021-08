YosStop a rompu le silence sur un prétendu « compte rendu » à Santa Martha – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

in

La youtubeuse Yoseline “H”, plus connue sous le nom de YosStop, a envoyé un nouveau message à ses partisans depuis la prison de Santa Martha Acatitla, où elle est emprisonnée en raison de son implication dans le processus pour des crimes liés à la pornographie enfantine, et Il a nié avoir été victime de violences à l’intérieur de ces installations.

Depuis son compte Instagram, il a partagé un message manuscrit dans lequel il a nié les prétendues rumeurs selon lesquelles sa sécurité était en danger à l’intérieur de la prison. De plus, il a réfléchi à sa situation actuelle.

“Merci beaucoup aux personnes qui se soucient de mon bien-être”, a-t-il commencé dans la lettre. “Les nouvelles qui ont circulé d’attaques contre moi sont fausses”, a-t-il assuré.PHOTO : Instagram / @justyoss

Plus tard, le youtubeur controversé a partagé une réflexion sur son séjour dans la prison pour femmes : “Je suis dans un endroit où je n’aurais jamais pensé être et cela m’a fait affronter ma masse surtout, avoir l’opportunité de réfléchir profondément sur ma vie, mes erreurs et mes succès“.

« Il est toujours plus difficile de faire des erreurs conscientes avec l’impuissance de ne pas pouvoir les changer, mais avec la certitude de ne pas vouloir les répéter”il a continué. Enfin, Yoseline a assuré que malgré les adversités auxquelles elle est désormais confrontée, elle cherchera à aller de l’avant.

“Aussi triste, difficile et que c’était mon présent, l’apprentissage continue et je trouve la lumière dans cette obscurité. Je les aime beaucoup», lit-on le manuscrit signé par le youtuber et publié sur le réseau social hier. Photo : Instagram / @justyoss

En plus de cette lettre, dans la légende de la publication, vous pouvez lire un autre message signé par “GG”, les initiales du partenaire actuel de YosStop, Gerardo González : “Si on y regarde de près, toutes les situations peuvent nous laisser quelque chose de positif… surtout les plus difficilesoui », a-t-il écrit.

C’était l’activiste Saskia Niño de Rivera qui a évoqué les mauvais traitements que la youtubeuse aurait subis en raison d’un “règlement de compte” de la part des détenues à l’intérieur de la prison pour femmes de Santa Martha Acatitla.

Comme le rapportait il y a quelques semaines le site du magazine TvNotas, La militante a fait état de l’existence d’une “coutume” au détriment des femmes qui entrent en prison pour des délits sur mineurs. Time Magazine 162

Selon la militante Saskia Niño de Rivera, dans la prison pour femmes, il y a un règlement de compte qui est exécuté par les détenues lorsqu’elles découvrent que les personnes nouvellement admises ont été poursuivies pour des crimes contre des mineurs », a signalé le poste.

De son côté, à travers une vidéo qu’elle a partagée sur son compte Instagram il y a quelques semaines, la militante et fondatrice de Reinserta, elle a dit inquiète pour la sécurité de YosStop en prison.

Saskia a expliqué que la procédure régulière de la youtubeuse n’a pas été respectée, après qu’elle ait été diffusée sur ses réseaux sociaux et qui est probablement tombé entre les mains du public par les mêmes éléments des autorités qui l’ont détenue. Photo : Bureau du procureur général de Mexico

En outre, il a reconnu que le créateur de contenu de 30 ans avait commis un crime classé comme pédopornographie, Eh bien, il a montré le téléphone portable où l’on voit qu’il a une vidéo du mineur en train d’être agressé sexuellement, et il semblait “très grave” qu’il soit en prison.

« Si je raconte la situation qui s’est produite dans la vidéo, je suis complice de la pornographie juvénile. C’est aussi le crime en tant que tel », a reconnu l’activiste. “Bien qu’il ne l’ait pas partagé, on voit qu’il l’a sur son téléphone portable et cela pourrait jouer contre lui ou plutôt dont il est accusé”, et a demandé : “Pourquoi avez-vous stocké une vidéo sur votre téléphone portable où un mineur a été violé?”, A-t-il dit.

Source : Infoba