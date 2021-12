YosStop a tout donné en échange de sa liberté : Appartement, voiture et économies

Jiménez publié que la défense de Ainara S. Il aurait demandé un appartement évalué à plus de deux millions de pesos, une berline d’occasion appartenant à Hoffman, ainsi que l’argent qui se trouvait sur le compte bancaire de YosStop, un total de 118 mille pesos.

Qu’en pense Ainara ?

Bien qu’il soit précisé que Yoseline ne peut faire aucune référence à Ainara ou à son cas, la victime a pris position avant la libération de l’influenceur.

« Dans le cas de Yoseline, après y avoir beaucoup réfléchi et en avoir parlé, j’ai décidé de lui donner une seconde chance. Je ne voulais pas que le message de mon cas soit éclipsé ou déformé par la différence entre les deux systèmes : que des adolescents et celui des adultes, ou parce que cela peut sembler une question de vengeance contre elle », a-t-il déclaré.

« Ce que je me suis demandé, c’était : qu’est-ce qui renforcerait le plus le message ? manière à ce que l’affaire remplisse une fonction pédagogique et qu’au lieu que Yoseline reste en prison, elle puisse partir, mais sous réserve d’une série de conditions avec lesquelles elle changerait sa façon de communiquer, de traiter les femmes et avec qui elle pourrait avoir un vrai changement en elle et dans la société », a-t-il ajouté.