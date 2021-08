YosStop pourrait-il sortir de prison ? L’avocat raconte l’évolution de l’affaire – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

in

Depuis près de deux mois, Yosstop est détenu pour possession présumée de pédopornographie, ceci après avoir diffusé la vidéo des abus sexuels d’Ainara Suárez alors qu’elle était mineure. Le processus contre le youtuber se poursuit, ainsi que celui mené par les agresseurs présumés d’Ainara, l’un d’entre eux a déjà été arrêté.

Dans une interview accordée à divers médias, reprise par De Primera Mano, l’avocat d’Ainara Suárez, Javier Schütte, a relaté l’avancée du dossier de la jeune femme, dans lequel quatre jeunes étaient impliqués, dont trois sont toujours portés disparus. arrêté.

“Nous avons deux enquêtes actives et deux dossiers judiciaires, des procédures pénales pour la pornographie, ce que fait Yoselin et le processus pénal pour ce qui fait des agresseurs à la fois le viol égal et la traite des êtres humains sous forme de pornographie.”

L’avocat a mentionné qu’Ainara Suárez pourrait obtenir justice de différentes manières, l’une d’entre elles pourrait être que les agresseurs aillent en prison, bien qu’il ait dit qu’il n’était pas non plus nécessaire d’aller dans cette instance. Il n’a pas précisé si cela s’appliquait également à Yosstop.

“Nous sommes au stade de l’enquête complémentaire, nous faisons une évaluation pour voir si une prolongation sera nécessaire et comme nous l’avons déjà dit, la justice pour Ainara peut prendre plusieurs formes et n’implique pas nécessairement une peine de prison, mais il peut y avoir une alternative sorties ».

Enfin, Javier Schütte a indiqué qu’ils sont à quelques jours de la fin de la phase d’instruction de l’affaire.

« Ce qui est important et ce que nous ne demandons pas, c’est comment maximiser le message et la fonction pédagogique de ce cas. Le 5 septembre, l’enquête complémentaire expire et à partir de ce moment, le parquet doit formuler l’accusation ».

Informations du millénaire