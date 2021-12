YosStop présente des excuses publiques à Ainara – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Yoseline Hoffman, youtubeuse connue sous le nom de YosStop, a présenté via sa chaîne YouTube des excuses publiques à Ainara Suárez, une jeune femme qui a été agressée sexuellement par cinq adolescents et revictimisée par Hoffman après avoir donné son avis sur la vidéo de son viol sur sa chaîne de plate-forme.

« Désolé Ainara, je vous demande pardon de vous avoir insultée, qualifiée et dénigrée. […] Aujourd’hui, je comprends que personne ne doit qualifier une autre personne pour son apparence physique, ni la juger pour son comportement sexuel, mais surtout maintenant je comprends qu’Ainara a été violée, et que j’ai agrandi ta blessure et ta douleur », a déclaré YosStop.

Assise sur un canapé et déjà à la maison, la demi-soeur de Ginny Hoffman a commencé la vidéo d’une durée de plus de cinq minutes dans laquelle elle accepte les dommages qu’elle a causés à Ainara et s’excuse pour son comportement projeté dans ses vidéos, non seulement contre le maintenant Jeune femme de 20 ans, également contre d’autres personnes sur lesquelles elle a donné un avis et pour qui ils se sont sentis offensés par son contenu sur les réseaux sociaux.

« Je vous présente, Ainara, mes excuses les plus sincères, je présente également mes excuses à toutes les personnes qui ont été offensées par la vidéo » Génération pathétique « et à toutes les personnes à qui j’ai fait du mal quand à d’autres occasions j’ai attaqué, j’ai moqué et j’ai blessé beaucoup d’autres femmes ».

L’influenceuse également a profité du moment où elle s’est excusée pour envoyer un message à ses followers :

«À mes followers et followers, je dis: Stopers, j’ai merdé, j’ai fait une grosse erreur, j’ai blessé et attaqué Ainara sans droits, je le pense vraiment et je vous demande de ne pas jouer avec elle ou sa famille. J’étais très mauvais, mais toi, qui a consommé ce type de contenu que j’ai fait sans y penser, qui a aussi attaqué Ainara, j’espère que maintenant tu vois que tu es aussi très mauvais ».

« Ainara, je reconnais ta qualité de personne, ton courage et la générosité avec laquelle tu me permets d’affronter ce processus, en cherchant toujours le bien commun, avant même le tien », a mentionné la youtubeuse en lisant les excuses publiques qu’elle a publiées sur sa chaîne. YouTube JustYosS.

Il y a trois jours, Yoseline Hoffman a été libérée mardi soir dernier de la prison de Santa Martha Acatitla après qu’Ainara Suárez a accepté de lui accorder la grâce et les mesures de précaution imposées à l’influenceuse.

« C’était un accord entre les parties et c’est quelque chose que nous avons mis sur la table dès le début. »