YosStop quitte la prison de Santa Martha Acatitla, le juge la libère

YosStop sera libéré de prison, le juge détermine sa liberté

Il a été récemment partagé sur les réseaux sociaux que Yoselin Hoffman, mieux connue sous son pseudonyme YosStop, sortira de Santa Martha Acatitla.

L’un des cas les plus discutés sur Internet au Mexique était celui du youtuber et aussi d’un artiste musical YosStop, qui a été accusée par un autre youtubeur d’avoir partagé une vidéo alors qu’elle était mineure où elle s’est compromise avec quelques images.

Cette nouvelle a commencé à retentir il y a quelques heures à peine, où l’information qui a été fournie jusqu’à présent est que Hoffman était à une audience et qu’un juge avait décidé que le youtuber serait libéré.

De toute évidence, l’affaire continuerait sa procédure légale, seulement maintenant l’accusation de la soeur de « Rayito » a été modifiée, selon les informations que certains internautes ont fournies sur Twitter, YosStop doit se conformer à certains accords.

Le changement dans votre accusation concernait la discrimination, et ce à quoi vous devrez vous conformer une fois sortir de prisonC’est d’abord la réparation du préjudice qu’elle devra couvrir, il s’agit d’un paiement qu’elle devra effectuer, pratiquement pour avoir causé de l’ennui à Caeli qui l’accusait au départ.

La deuxième chose que vous devrez couvrir immédiatement après la sortie Santa Martha Acatitla est de remplir d’autres conditions, qui n’ont pas été détaillées pour le moment.

Le bureau du procureur du CDMX (Mexico) l’accusait de promouvoir du contenu pour mineurs, cela a été fait dans une vidéo sur sa chaîne YouTube où elle critiquait l’actuel Caeli, où d’ailleurs certaines images apparaissaient qui la compromettaient , quand j’étais mineur .

Ce que disent les réseaux sociaux sur la liberté YosStop

La nouvelle comme prévu est immédiatement devenue virale, notamment sur Twitter où des centaines de personnes ont commenté cette affaire, les avis sont complètement partagés, il y a ceux qui soutiennent YosStop et d’autres encore qui ne sont pas d’accord avec la décision du juge.

Certains internautes ne comprennent pas pourquoi d’autres sont heureux que Hoffman soit libéré, la nouvelle a fait un tel émoi que certains mèmes ont déjà été partagés au sujet de la jeune fille de 31 ans née à Mexico.

Pendant cinq mois que la célèbre et controversée youtubeuse était en prison, quelques mois qui ont sûrement été pour elle un martyre complet, surtout aussi pour sa famille, ses amis et ses plus proches collaborateurs.