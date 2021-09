YosStoP reconnaît qu'”il s’est senti en colère” à propos de son séjour en prison – Las Noticias de Chihuahua – Interline

Yoseline Hoffman, mieux connue sous le nom de youtubeuse YosStoP, totalise près de trois mois dans le prison, accusé de diffusion de pornographie au détriment de la jeune Ainara Suárez.

La situation a causé une grande colère parmi ses fans, qui considèrent que les autorités ont agi injustement contre YosStoP et ils sont venus attaquer la victime dans les réseaux.

Compte tenu de cela, YosStoP a réagi sur les réseaux sociaux, avec une réflexion dans laquelle il demande à ses followers “de ne pas s’accrocher” et de “se libérer de la colère”.

YosStoP sur son séjour en prison : “Bien sûr que j’étais en colère”

Gerardo González, petit ami de YosStoP, a publié un message Instagram, où il précise qu’après avoir lu quelques lettres de ses followers, le youtuber lui a demandé de partager une réflexion.

Dans le texte YosStoP reconnu que, comme plusieurs de ses partisans l’ont exprimé, sa situation juridique lui a colère, émotion qui a soigneusement analysé :

« Plusieurs personnes m’ont dit qu’elles étaient en colère contre ce qui se passait. S’ils étaient à ma place, comment se sentiraient-ils ?… Bien sûr j’ai ressenti de la colère et bien d’autres choses, mais d’où vient la colère ?… Essentiellement de nos propres pensées et émotions. peut être favorable ou non. Parfois, la colère est également stockée et se transforme en ressentiment et ressentiment.

YosStoP a noté qu’il avait conclu que le colère Cela ne fera que vous faire du mal, alors vous apprenez à vous libérer de cette émotion, qui vous aide à guérir :

« Aucune de ces émotions ne me sert, ne m’aide pas, et je ne veux pas d’elles ; ils sont “pur poison pour l’âme”. Peut-être que si nous échangions les rôles, je ressentirais la même chose que certains d’entre vous. Mais à partir de là, je peux vous assurer que contrairement à avant cela, je me sens moins en colère aujourd’hui. Parce que tout comme cela m’a fait mal, j’ai aussi beaucoup guéri. Je suis venu pour faire ressortir, guérir et apprendre beaucoup de choses, non seulement de moi-même mais des autres. » YOSSTOP

YosStoP : “Aujourd’hui je réalise les bêtises auxquelles j’ai donné de l’importance”

YosStoP Elle a déclaré que son séjour en prison l’a aidée à valoriser beaucoup de choses et à ne pas devenir accro à des choses auxquelles elle n’aurait pas dû accorder d’importance :

“Avant, j’étais” énervé “par toutes les bêtises et je pouvais passer toute la journée en mauvais état pour quelque chose d’insignifiant. Aujourd’hui, je me rends compte des choses stupides auxquelles j’accordais de l’importance et à quel point mon temps était passé accro à une émotion de colère, à pouvoir vivre la vie sous un autre angle “YOSSTOP

Avec une nouvelle vision de la vie YosStoP a demandé à ses fans de mettre de côté colère et concentrez-vous sur les choses qui apportent de bonnes choses à votre vie :

« Alors, aujourd’hui, je vous invite si vous vous sentez en colère pour une raison quelconque, arrêtez votre esprit et prenez quelques respirations profondes pour essayer de lâcher prise et de ne pas devenir accro, de ne pas donner trop d’importance à quelque chose pour pouvoir changer la façon dont vous percevez en ce moment votre vie, laissez passer l’émotion et partez, vous la ressentirez à nouveau tôt ou tard mais le fait est que vous ne vous arrêtez pas là. Libérez-vous de la colère. Je t’envoie de l’amour. Yoss « YOSSTOP

PUBLICATION DE YOSSTOP SUR INSTAGRAM (@JUSTYOSS /)

Source : SDP