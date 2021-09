YosStop remercie de la prison pour les démonstrations d’affection de ses partisans

in

Hoffmann Elle est privée de liberté depuis la nuit du 29 juin et après le 5 juillet, elle a été liée à une procédure pour délit de diffusion de pornographie enfantine au détriment d’un mineur. Ce sera dans deux mois que votre situation juridique sera définie.

Depuis son entrée dans la prison pour femmes de Santa Martha Acatitla, l’influenceuse partage divers messages avec des expressions d’affection envers son petit ami, sa mère, ses fans et même ses animaux de compagnie. A cette occasion, il a remercié les témoignages d’affection que lui font ses fans.

Dans le message, Yoss remercie ses abonnés pour les lettres qu’ils lui envoient par l’intermédiaire de son petit-ami, le docteur Gerardo González, qui s’est chargé de continuer à partager des informations sur le youtuber sur ses réseaux sociaux.

“Ils ont pu me lire certaines lettres qu’ils m’ont envoyées mais j’aimerais pouvoir les lire TOUTES physiquement encore et encore, malheureusement je ne peux pas pour le moment (je vous promets que je le ferai). Cependant, je veux vous dire que vos mots me font tellement de bien, tellement que vous ne pouvez pas imaginer », lit-on dans le post.

“Chaque lettre de votre part est une caresse pour mon âme, j’espère très bientôt pouvoir toutes les lire physiquement et répondre à chacun de vous. Pour l’instant, je ne peux que vous remercier pour votre soutien et votre amour, je vous aime en retour. Merci, merci, merci », a ajouté le jeune influenceur.