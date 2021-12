Yosstop révèle la taille de sa cellule et les détails de sa prison | INSTAGRAM

20 jours après sa sortie de prison, le célèbre youtubeur Yosstop est apparu avec Roberto Martínez sur son podcast ‘Créatif’ parler de son expérience récente dans la prison de Santa Marta Acatitla.

Malgré les rumeurs au sujet de la grosse somme d’argent qu’il demandait pour le entrevue C’est la deuxième fois qu’il apparaît dans l’un d’eux, révélant de plus en plus de détails sur ce qu’il a vécu au sein de la prison.

Bien sûr, l’animateur de l’émission est une personne très curieuse qui n’a pas hésité à poser les questions qu’il trouvait les plus intéressantes, comme la taille de sa cellule.

C’était quand Yoss Hoffman révélé qu’il s’agissait d’un très petite pièce, environ 3 m sur 3 m, en plus de préciser que dans son temps libre il ne pouvait sortir que dans un petit couloir et pour un temps très court, uniquement avec les artificiels et sans pouvoir voir le soleil.

L’influenceur assure que cette situation l’affecte très fortement, présentant de l’anxiété et bien sûr, une lutte mentale qu’elle a eue avec elle-même dans laquelle elle cherchait un peu de paix dans le chaos.

Les détails ont continué, le youtuber a eu l’occasion d’exprimer ce qu’il a vraiment ressenti dans cette expérience, révélant également quelques détails sur comment c’était le jour où il a été emmené, il jouait à des jeux vidéo avec son petit ami quand soudain les 40 policiers sont arrivés.

Roberto Martínez s’est également demandé si une force de 40 policiers était nécessaire pour arrêter une seule personne, qui ne pouvait évidemment rien faire contre eux.

YosStop bien sûr que malgré avoir été l’une des pires expériences de sa vie, elle y voit aussi un très grand apprentissage et un cadeau dont elle doit profiter pour changer et être une nouvelle personne, plus sage et plus forte qu’avant.

Nous vous recommandons de voir l’interview complète, ce qui s’est passé y est largement reflété et avec beaucoup plus de détails que nous vous invitons à connaître.