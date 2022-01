Yosuke Ideguchi exprime clairement les regrets de Leeds alors que la star japonaise sécurise le transfert du Celtic

Yosuke Ideguchi est déterminé à saisir sa deuxième chance dans le football britannique à deux mains après que l’ancien homme de Leeds United a obtenu un transfert de 850 000 £ aux géants écossais Celtic.

Nous avons rapporté le mois dernier comment les Bhoys fermaient la signature de l’ancien homme de Leeds, après avoir conclu un accord avec Gamba Osaka. Maintenant que cet accord est conclu et que le joueur est de retour en Grande-Bretagne, après avoir passé un examen médical et accepté des conditions personnelles.

Cette décision représente une seconde chance au Royaume-Uni pour Ideguchi. Il a rejoint Leeds en décembre 2018 en provenance d’Osaka, mais n’a jamais réussi une apparition pour les Blancs. En effet, il a été autorisé à effectuer un certain nombre de déménagements avant que l’arrivée de Marcelo Bielsa en tant que patron ne conduise finalement à un retour définitif au Japon.

Cependant, il cherche beaucoup à rattraper le temps perdu après avoir obtenu un transfert à Glasgow.

Postant sur le site Web d’Osaka, Ideguchi a réfléchi à son passé à Leeds et à ses objectifs au Celtic.

« Le premier défi outre-mer [at Leeds] n’a pas marché. J’ai ressenti mon manque de puissance à cause de mes regrets. Ideguchi mentionné.

«Je vais au Celtic cette fois. Je ferai de mon mieux pour être actif et annoncer de bonnes nouvelles à tout le monde.

Yosuke Ideguchi regrette

Ideguchi a également exprimé son regret de ne pas avoir aidé Osaka à terminer plus haut que 13e dans la campagne J-League récemment conclue.

« Je suis désolé de ne pas avoir pu rendre compte directement aux fans, aux supporters et aux personnes impliquées dans Gamba Osaka. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu bien performer en individuel cette saison », a-t-il ajouté.

«Je voulais aider l’équipe autant que possible la saison prochaine, mais à ce moment-là, j’ai eu la chance de déménager et j’ai décidé de transférer.

«Je suis endetté envers Gamba Osaka depuis environ 12 ans. Même dans les moments difficiles, j’ai été vraiment soutenu et j’ai grandi en tant que personne et joueur de football. Si je n’avais pas été à Gamba Osaka, je ne serais pas moi-même maintenant. J’aime vraiment ce club et c’est comme une famille. Je continuerai à vous soutenir en tant que fan de Gamba, et je rêve de revenir un jour à Gamba Osaka.

« Cela fait longtemps, mais merci beaucoup. Et merci pour votre aide.

Le Celtic signe également deux autres stars japonaises

Ideguchi n’est pas la seule star japonaise à signer pour la tenue d’Ange Postecoglou.

En effet, ils ont également annoncé les signatures de Reo Hatate, un joueur utilitaire de 24 ans, et de l’attaquant Daizen Maeda, également âgé de 24 ans.

Le trio est arrivé dans une triple annonce des Bhoys, qui espèrent que le trio pourra avoir un impact dans la seconde moitié de la saison.

Les Hoops sont actuellement deuxièmes du classement de la Premiership écossaise. Ils traînent de six points les meneurs et champions en titre des Rangers, les deux équipes ayant disputé 20 matchs jusqu’à présent.

Ayant déjà obtenu des permis de travail, le trio sera immédiatement disponible pour Postecoglou.

LIRE LA SUITE: Leeds de retour sur la piste d’un milieu de terrain évalué à 15 millions de livres sterling mais fait face à un quatuor de rivaux – Exclusif