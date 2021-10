Dans la dernière saison de You, de nombreux changements sont une question de géographie. Après avoir passé les saisons 1 et 2 à New York et LA, respectivement, le troisième chapitre du thriller Lifetime tourné Netflix s’installe à Madre Linda, une banlieue de la Silicon Valley à la Atherton, en Californie, ou à Palo Alto. Le mouvement permet une nouvelle vague de satire basée sur le lieu qui est devenue l’un des principaux plaisirs de la série. Libérés du pays des troupes d’improvisation et de l’épicerie ultra-bio, les écrivains peuvent mordre à pleines dents dans une nouvelle série de cibles satiriques : le polyamour ; biopiratage ; surveillance technologique; et applications. Les nouveaux personnages sont un autre type de riche libéral de la côte ouest, mais le narcissisme des petites différences est l’endroit où la comédie prospère. Le sommet « Wellkend » de l’année dernière est le « WOMB », abréviation de « Women Optimizing Motherhood and Business ».

Mais les changements les plus importants cette saison sont tout sauf cosmétiques. Dans ses deux premières sorties, You a répété le même schéma de base : le psychopathe Joe Goldberg (Penn Badgley), un Patrick Bateman pour l’âge des garçons indépendants, s’éprend d’une fille et son béguin dégénère rapidement en violence extrême. Outre le déplacement à travers le pays, la plus grande différence entre les saisons 1 et 2 était leur distribution. L’émission a été initialement créée sur le câble de base, ce qui était un match difficile pour sa démo millénaire. You a ensuite été racheté par Netflix et la première saison a explosé en popularité. La troisième saison est en tête du top 10 américain du service mercredi, détrônant Squid Game.

La formule initiale de l’émission s’est avérée incroyablement efficace. Vous racontez une histoire objectivement troublante : Joe est un harceleur en série, un manipulateur et un tueur. Pourtant, son ton est vicieusement drôle, à commencer par la parfaite blague de son casting. Badgley est devenu célèbre en tant que Dan Humphrey, le « Lonely Boy » de Gossip Girl, qui s’est avéré être son homonyme. La séquence moyenne envahissante impliquée par cette révélation était fortuite, le résultat involontaire des écrivains cherchant à être surpris; sur You, une autre émission mettant en vedette Badgley dans le rôle d’un voyeur amoureux, le côté obscur de Joe occupe le devant de la scène. L’émission partage son mépris pour la prétention littéraire (New York) et l’aspiration au showbiz (LA), mais elle nous montre aussi ce que Joe ne peut pas ou ne verra pas : que les femmes qu’il idéalise sont en fait un peu basiques, et que Joe lui-même est un fluage. Mal fait, le portrait sauvage d’amants comme Guenièvre Beck (Elizabeth Lail) ajouterait l’insulte à l’injure ; non seulement elle finit par mourir, mais c’est aussi une terrible écrivaine ! Mais contre Toi, c’est une attaque indirecte contre l’homme qui les met sur un piédestal. Et Joe peut se considérer comme un romantique, mais Badgley lui donne les yeux d’insecte et le sourire tendu d’un gars qui ne peut pas tout à fait retirer son déguisement de rat de bibliothèque sensible.

Votre numéro de haute voltige a peut-être réussi, mais il n’a pas été durable. À un moment donné, la série risquait de devenir l’histoire d’un gars qui s’en sort littéralement et à plusieurs reprises avec un meurtre – une exagération astucieuse du sexisme qui soulignait toujours un statu quo sexiste. (Assez de fans ne comprenaient pas que Badgley devait personnellement abattre quelques tweets de soif.) Mais dans les derniers instants de la saison 2, vous avez fait un pivot. Toute la saison, Joe a poursuivi Love Quinn (Victoria Pedretti), chef et fausse héritière d’Erewhon, convaincue qu’elle était son âme sœur. Il avait plus raison qu’il ne le pensait. L’amour, il s’est avéré, était tout l’intrigant trompeur que Joe était, et tout aussi capable de commettre un homicide involontaire sur un coup de tête. De plus, elle était enceinte, prenant la solution rapide préférée de Joe (le genre fatal) de la table. Off à Madre Linda ils sont allés! Même les enfants des tueurs ont besoin de bonnes écoles et d’une cour spacieuse.

Dans la saison 3, vous avez de la place pour exploiter tout le potentiel de cette tournure. Le spectacle ne parle plus d’un seul prédateur qui se concentre sur les femmes; il s’agit d’un couple de prédateurs qui doivent équilibrer leurs propres impulsions en se contrôlant mutuellement. C’est, en bref, un drame conjugal, ou du moins la parodie savonneuse de You. (Scènes d’un mariage, ce n’est pas le cas.) « Je n’ai jamais pensé à me demander ce qui se passe après qu’un garçon devienne une fille », avoue Joe en voix off. La réponse s’avère être un texte beaucoup plus riche que ce qui précède. De nombreuses émissions de télévision ont appliqué cette idée, mais vous seul pouvez le faire avec son panache caractéristique.

Ce changement de genre vous offre un buffet de nouvelles influences conforme à la céto. Il y a Desperate Housewives, une farce de banlieue esque, avec un camée de Marcia Cross. Il y a un retrait plus moderne des mamans blogueuses, incarnées par Shalita Grant de Search Party en tant que propre influenceuse de la ville de Madre Linda. Il y a même une touche de film noir dans la tension croissante d’un mariage construit sur la méfiance, avec le meurtre comme solution facile et évidente. Et parce qu’il s’agit d’une émission sur un commis de librairie qui considère l’alphabétisation comme un test moral, les références à Richard Yates abondent.

Le changement le plus important, cependant, est celui de la perspective. « Lorsque nos schémas s’alignent comme ça, il est très, très difficile de voir l’autre personne », explique le thérapeute conjoint de Joe et Love. « Parce que c’est dangereusement proche de se regarder dans un miroir. » (Le scénario résume bien le MO de la saison consistant à faire correspondre l’absurde et le banal. Comme un couple de banlieue typique, Joe et Love vont au conseil; contrairement à un couple de banlieue typique, ils y vont parce que Love a mis une hache dans leur voisin.) Bien que Joe ne peut pas se résoudre à l’admettre, lui et Love sont le match parfait qu’il attendait, à tel point qu’elle porte facilement le poids d’un bon colead. La délicieuse ironie est que la seconde où Joe trouve le véritable amour est la seconde où il commence à regarder la trappe d’évacuation.

Tout au long de la saison, Love rappelle à Joe que ses astuces habituelles ne fonctionneront pas sur elle. « Je te vois », dit-elle encore et encore. « Je vous connais. » L’amour peut dire quand l’attention de Joe se tourne ailleurs ; Love sait que les fantasmes de Joe ne restent jamais dans sa tête. En théorie, cette connaissance est ce que nous attendons de nos relations les plus proches. Mais le personnage principal de You n’est pas censé être Joe ; c’est une projection de son dernier objet d’amour, adressé à la deuxième personne alors que Joe expose son raisonnement. Lorsque cet examen minutieux obsessionnel se retourne contre lui, Joe ne peut pas supporter la chaleur – c’est une interprétation de 10 heures du mème pesant « les récompenses d’être aimé » contre « l’épreuve mortifiante d’être connu ».

Non pas que cette saison soit entièrement consacrée à Joe. C’est ce que les nouveaux épisodes ont vraiment à offrir : une pause de son point de vue oppressif et déformé, ne serait-ce que pour passer du temps dans un autre. Nous sommes sortis de la poêle à frire misogyne et dans le feu narcissique. L’amour a sa propre histoire traumatisante, impliquant des parents riches et un jumeau codépendant; elle a son propre modèle d’attirance pour les hommes qu’elle pense pouvoir sauver, de Joe à l’adolescent d’à côté. (Ajoutez The Graduate à la liste des textes sources de You.) Pour un épisode, elle obtient même sa propre voix off, une série de messages texte à son frère maintenant décédé. Le nouvel objectif est une expansion bienvenue, vous faisant passer d’une vision de la masculinité toxique à un regard plus large sur le dysfonctionnement romantique. C’est aussi un autre coup sur Joe. Tout ce temps passé à suivre Love à Los Angeles, et il n’avait aucune idée de qui elle était vraiment.

Comme toutes les bonnes choses, la nouvelle configuration de You touche à sa fin. L’union volatile de Joe et Love s’enflamme littéralement, Joe simulant le suicide de sa femme et sa propre mort. (Couper ses propres orteils et les faire cuire dans une tarte aurait pu être un peu trop, mais c’est ce qui fait de toi, toi.) Pour la saison 4, Joe se dirige vers Paris, mettant en place un crossover Netflix potentiel de l’enfer. Mais avant cela, la saison 3 nous montre ce qui se passe lorsque Joe est obligé d’essayer réellement une relation plutôt que de passer à une nouvelle fixation. S’il ne peut pas le faire fonctionner avec l’Amour, il ne peut pas le faire fonctionner avec n’importe qui, ce qui est précisément le point. Le couple qui emprisonne leurs victimes dans une cage ensemble, reste ensemble jusqu’à ce que l’un d’eux se regarde dans le miroir et ne supporte plus ce qu’il voit.

Inscrivez-vous à la newsletter The Ringer