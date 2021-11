« You Give Love A Bad Name »: le premier hymne de Bon Jovi

Bon JoviLe troisième album de Slippery When Wet était déjà classé n°1 et était devenu platine, mais le 29 novembre 1986, le groupe se trouvait pour la première fois en tête du classement des singles américains. « Tu donnes un mauvais nom à l’amour » grimpé 4-1 sur le Billboard Hot 100, et le premier de leur série d’hymnes remplissant les stades est devenu la chanson préférée des Américains de cette semaine.

« You Give Love » est le produit de la relation fructueuse du cinq-pièces du New Jersey avec l’écrivain Desmond Child, avec qui ils ont collaboré sur un total de quatre morceaux de Glissant lorsqu’il est mouillé. Ils comprenaient également les suivi de l’hymne « Livin’ On A Prayer », qui leur a donné un autre numéro 1 américain à peine 11 semaines plus tard.

Alors que le groupe se hissait parmi les meilleures attractions rock mondiales et que l’album atteignait actuellement 25 millions de ventes mondiales, l’autre nouvel ingrédient de leur succès était le producteur canadien Bruce Fairbairn. Il a barré Slippery et la suite du New Jersey de 1988, et était également au bureau des albums de plusieurs millions de ventes de Aerosmith et AC/DC. Il est décédé subitement en 1999, à l’âge de 49 ans.

Alors que « You Give Love » et « Prayer » faisaient de Bon Jovi l’un des singles les plus en vue de la saison 1986-87, Jon Bon Jovi disait au magazine Spin que ses chanteurs préférés étaient Bono, Bruce Springsteen, Tom Petit, Freddie Mercury, et Eric Burdon. Il réfléchissait également aux progrès du groupe en tant qu’attraction live à travers le monde.

Écoutez le meilleur de Bon Jovi sur Apple Music et Spotify.

« Après quatre ans et trois albums, chaque endroit s’est en quelque sorte égalé », a-t-il déclaré. « Maintenant, notre public en Europe est à peu près moitié masculin et moitié féminin. Aux États-Unis, c’était plus féminin, maintenant c’est moitié-moitié. Cela a pris du temps parce qu’au début les gens ne savaient pas ce qu’était Bon Jovi. Ils ne savaient pas si nous étions une pub pour les jeans ou une pizzeria.

Achetez ou diffusez « You Give Love A Bad Name » sur l’album Slippery When Wet.