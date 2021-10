Discutablement Gongle plus grand album de ‘, vous avez marqué le point culminant de la trilogie Radio Gnome, et du premier mandat du chanteur, guitariste et visionnaire Daevid Allen avec le groupe. La série Radio Gnome, conçue par Allen, racontait cumulativement une parabole mythologique aussi ingénieuse que ridiculement comique.

L’album Flying Teapot de 1973 a ouvert l’histoire avec le personnage principal Zero The Hero à la recherche d’un sens dans le monde physique, aidé dans sa tâche par The Pot Head Pixies de Planet Gong. Angel’s Egg, sorti plus tard la même année, a trouvé un Zero induit par la drogue explorant la planète. Dans le processus, il découvre le secret des théières volantes, traîne avec des prostituées de l’espace et découvre un grand plan pour activer le troisième œil de chacun via un concert mondial de monstres.

La bande-son de cette histoire folle était un amalgame de jazz et de prog surnommé « space-rock ». Avec une superbe musicalité répandue partout, c’était un style caractérisé par les tourbillons atmosphériques du magicien du synthé Tim Blake, Steve Hillagele travail de guitare virtuose de , les skronks de saxophone de Didier Malherbe, les rythmes serrés du bassiste Mike Howlett et du batteur Pierre Moerlen, et les « chuchotements de l’espace » distinctifs de Gilli Smyth.

You, le dernier volet de la série, a été enregistré aux Manor Studios, Oxfordshire, à l’été 1974, et sorti en octobre. Il retrouve notre héros revenant de son voyage sur la planète Gong ; alors qu’il tente de donner vie à sa vision, il construit des temples et organise une fête des monstres. Passant finalement à côté de la révélation du troisième œil, Zero est obligé de passer sa vie à tourner autour de la roue des naissances et des morts.

Musicalement, l’album démarre avec une série de sketchs maniaques créatifs et diversifiés sur le plan sonore, avec l’ouverture de la parole «Thoughts For Naught» donnant un ton exotique et éthéré approprié. Le trad-jazz de “A PHP’s Advice” se fond dans les chants religieux et les synthés atmosphériques de “Magick Mother Invocation”. Le quatrième morceau, le majestueux « Master Builder », est la première chanson à proprement parler, construisant une tête de vapeur avec flûte et tambours tribaux avant des freak-outs sauvages de saxophone et des lambeaux de hache de Didier Malherbe et Steve Hillage, respectivement. La belle instrumentale proto-ambiante “A Sprinkling Of Clouds” suit, avant le “Isle Of Everywhere” hypnotiquement funky. Closer “You Never Blow Yr Trip Forever” les a trouvés à leur plus maniaque créatif, avec les grooves de basse de Mike Howlett qui sous-tendent les scats space-jazz de Daevid Allen.

Après la sortie de l’album, le mari et la femme Allen et Smyth ont quitté le groupe. Alors que le batteur Pierre Moerlin, formé au conservatoire, a repris les rênes de la création, Gong a poursuivi une direction plus prononcée de jazz-rock, en commençant par le suivi Shamal.

Le coffret Love From Planet Gong: The Virgin Years 1973-75 est maintenant disponible.