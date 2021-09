You Me At Six annonce les éditions ‘Sinners Never Sleep’ du dixième anniversaire

Le dixième anniversaire de Sinners Never Sleep, le troisième album vendu en or des favoris du rock alternatif anglais You Me At Six, sera largement célébré en mai 2022.

Le groupe a annoncé deux concerts pour le printemps prochain pour coïncider avec la sortie du disque réédition multiformat, à Temple Newsam, Leeds le 1er juin et Hatfield Park dans le Hertfordshire le 2 juin. Hier soir (26), ils ont été invités avec Nova Twins à l’O2 à Londres lors de la tournée de l’arène Bring Me The Horizon’s Post Human.

Sinners Never Sleep est sorti pour la première fois en novembre 2011, après le succès du premier album indépendant de You Me At Six en 2008, Take Off Your Colors et de leur premier label pour Virgin, Hold Me Down, au début de 2010. Le troisième album est entré dans les charts britanniques. au n°3, ce qui était la meilleure performance du groupe à ce moment-là, devant le succès n°1 de Cavalier Youth en 2014. Ils sont revenus au sommet des charts britanniques avec le septième set studio de cette année, Suckapunch.

L’album Sinners Never Sleep n’est jamais apparu sur vinyle auparavant, et les nouvelles éditions incluront ce format dans une collection comprenant du matériel bonus, des photos inédites et de nouvelles notes de pochette. Il y aura une édition 3LP en vinyle couleur étendue, comprenant l’album standard, le set live 2012 The Final Night Of Sin At Wembley Arena (qui fait également ses débuts en vinyle) et un troisième LP de raretés inédites.

L’album standard de 12 pistes sortira également en tant que LP unique, et une version 3CD reflétera le package 3LP de luxe. D’autres détails suivront pour une sortie en édition limitée comprenant l’ensemble de vinyles couleur 3LP ainsi qu’une impression signée du groupe.

Produit par Garth Richardson, Sinners Never Sleep comprenait deux hits du Top 5 des charts rock britanniques, “Loverboy” (qui a également fait le Top 40) et “Bite My Tongue”, avec Oliver Sykes, chanteur principal de Bring Me The Horizon. L’album a été salué par Kerrang ! En tant que meilleur que le groupe ait fait à ce jour, et alors que le profil du groupe continuait de croître aux États-Unis, le Boston Phoenix a déclaré qu’il s’agissait d’un «album de transition, bien que de tels efforts augurent rarement aussi bien pour l’avenir que cela. ”

Précommandez les éditions du dixième anniversaire de Sinners Never Sleep, qui sortiront en mai 2022.