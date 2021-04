You Tube supprime la récente table ronde de santé publique DeSantis déconseillant les verrouillages COVID ⋆ .

Une table ronde sur la santé publique organisée en mars par le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui présentait des médecins réputés, dont l’ancien conseiller en coronavirus de la Maison Blanche, le Dr Scott Atlas et les auteurs de la déclaration de Great Barrington, a été retirée de YouTube pour «violation du règlement de la communauté YouTube», selon Récupérez le Net.

La vidéo a recueilli plus de 500 000 vues lors de sa publication et a couvert un groupe de panélistes déconseillant les verrouillages, la recherche des contacts et les mandats de masque.

Les médecins – y compris les Drs. Sunetra Gupta, Jay Bhattacharya et Martin Kulldorff – ont également qualifié les mesures de nuisibles et ont déclaré que les écoles devraient rouvrir pour l’apprentissage en personne.

«Nous parlons également de supprimer les informations qui posent problème», a déclaré Susan Wojcicki, PDG de YouTube, à CNN au printemps dernier. «Nous avons dû mettre à jour notre politique à plusieurs reprises associée au COVID-19.»

Bien que la vidéo ait été retirée d’une chaîne, la vidéo reste disponible sur la page de NBC 6 South Florida.

La société mère de YouTube, Google, ainsi que Facebook et Twitter ont ajouté des avertissements de désinformation et supprimé les publications qui enfreignent les directives de l’entreprise, y compris certaines liées aux mesures de sécurité et de santé liées aux coronavirus.

