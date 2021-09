Youba Sissokho remporte ses débuts pro

Emporio Boxing habillé dans la Finca La Alquería de Alcorcón (L’événement était prévu à l’Hippodrome de Madrid, mais a dû se déplacer en raison des conditions météorologiques). Le projet mené par Fernando Sánchez cherche à donner une approche différente aux événements et à exalter la figure du boxeur. “Nous voulons que les meilleurs affrontent les meilleurs et que la sélection naturelle s’assure que lorsqu’un boxeur espagnol va se battre, il sache que ce sera très difficile. Nous sommes à la recherche de la gloire. Notre idée est d’avoir une soirée par mois. Nous espérons confirmer sous peu que la prochaine date sera le 5 novembre, mais nous devons encore clore certains détails”, a déclaré le promoteur madrilène. Emporio Boxing s’engage principalement auprès des jeunes talents. Youba Sissokho, Amin Hachimi, Carlos Ramos et Jordan Camacho étaient les noms qu’ils ont présentés lors de leur première nuit. En outre, le projet a également établi des combattants, tels que Melania Sorroche, actuelle championne d’Europe des poids coq, qui était également sur le ring.

Le procès le plus attendu de la nuit était celui qui avait comme protagoniste principal Youba sissokho. L’olympien à Rio 2016 a fait ses débuts sur le terrain loué (il alternera sa carrière professionnelle avec l’olympien) et a gagné, mais ce n’était pas les débuts attendus. Sissokho a montré sa qualité dès le départ. Il prenait le centre du ring et dominait Jair Cortés, qui n’arrivait pas à relâcher la pression. Lorsque Youba est entré, il s’est connecté et dans l’une de ces tentatives, une main droite se dirigea vers la coupe de son adversaire. Cortés s’est jeté au sol et a dit dès le premier instant qu’il ne pouvait pas continuer. Les gestes de douleur étaient évidents. Il n’a pas pu continuer et l’arbitre, Lázaro Carrasco, appliqué le règlement. Comme il s’agissait d’un lancer fortuit, Cortés avait 5 minutes pour se remettre du coup (il est entendu qu’avec la protection de la coque il ne devrait pas avoir de problème majeur), mais en ne le faisant pas perdu par KO technique. Sissokho a été libéré gagnant, mais personne ne pensait que le procès se terminerait ainsi.

Jair Cortes quitte le ring dans la douleur. Pepe Andrés (Diario AS)

D’autre part, l’accent a été mis sur Mélanie Soroche. La championne continentale disputait son deuxième combat de l’année. Il a opté pour Angela Canizzaro, qui a tenté de surprendre avec plusieurs contre, mais quand Melania a mis en rythme je l’ai noyée. Il a pris tout l’oxygène à coups vers le bas et l’Italien ne voulait plus sortir au troisième tour, mais son corner l’a convaincue. Deux minutes plus tard, et avec une blessure à l’épaule entre les deux, ils ont jeté l’éponge. Sorroche était de loin supérieur. Dans le combat stellaire de la nuit, Carlos Ramos a gagné par décision majoritaire (74-76, 75-76 et 75-75) à Rubén García ‘Peli’. Ramos s’est blessé au biceps du bras droit au premier tour. (convenu à huit) et s’est alourdi (en plus, l’arbitre lui a retiré deux points). Peli a montré que sa qualité est supérieure à son record, mais Ramos a tiré son cœur pour lancer le combat. A la fin, le vainqueur a promis une revanche à García .. Pendant ce temps, Amin Hachimi a démontré pourquoi il est considéré comme l’un des meilleurs espoirs nationaux. Dès le premier instant, il a fait preuve de vitesse, de technique et de force. Avec des tiges et des crochets, Hachimi sapait l’Italien Jacopo Fazzino, qui lui a donné du courage et même s’il a eu des moments difficiles, il a su mener le combat aux cartes. Les juges, ni personne, avaient des doutes (77-74, 78-73 et 78-74). Dans le combat qui a ouvert la nuit, Camacho de Jordanie Il a été imposé par décision unanime (40-35, 40-36 et 40-36) à Joel Sánchez.

Melania Sorroche frappe Angela Canizzaro. Pepe Andrés (Diario AS)