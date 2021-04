Young et Capela veulent être avec les anciens

“Ça va être un combat aérien jusqu’à la fin”, anticipait Solomon Hill, qui s’est vu dans beaucoup, avant le match. Il parlait du présent immédiat, mais il pouvait le faire, sans tomber dans aucune sorte d’erreur, pour le reste de la saison. Le calendrier le plus vorace et le moins pieux de l’histoire s’accélère et les séries éliminatoires, où Atlanta et Indiana veulent être, se font pressantes. Ceux qui veulent atteindre l’objectif accélèrent dans un classement où une victoire ou une défaite vaut deux, ou trois. Les Pacers sont arrivés après avoir accumulé cinq victoires lors de leurs huit derniers matchs et les Hawks avec un record qui dans la nouvelle ère McMillan est absolument merveilleux: 16 victoires en 23 matchs. Il y en a déjà 17 sur 24, et qu’aujourd’hui, devant, ils avaient toute une bête noire: Indiana avait remporté 12 des 14 dernières confrontations directes. Choses du passé. Dans le présent, Bogdan Bogdanovic apporte déjà tout ce qu’on attendait de lui (aujourd’hui, 23 points avec 9/18 dans les buts sur le terrain et 5/13 dans le triple) et le “ secondaire ” se relaient dans des performances piquantes qui accompagnent habituellement le leader. Young, dont la connexion avec Capela commence à faire peur et à chercher une chaise dans la table des tyrans de l’Orient.

Le pivot ne parle qu’à deux chiffres, qu’il s’agisse de points ou de rebonds. A deux minutes de la fin de la première mi-temps, 16 points, 10 rebonds et une domination partout. Vous n’avez pas besoin d’atteindre la fin du jeu (là, 25 + 24) pour signer ces chiffres dont la plupart ne peuvent que rêver (bien que de plus en plus se réveillent). Il a envoyé un avertissement à quatre minutes: Malcolm Brogdon bloqué pour une transition rapide aboutie à la table par Trae. Ce n’étaient pas des traîtres. Young et Clint, du nom d’un couple de séries animées, ont fait de même et se sont connectés à travers toute la palette de couleurs, avec Young comme contrôleur d’une puissance aérienne incontrôlable pour les Pacers. Ils se cherchaient même lorsque le banc les séparait. À 7 h 20 de la fin, le meneur de jeu qualifié a quitté l’un de ces mouvements de musée, difficile à décrire (les meilleures choses sont généralement comme ça): torsion du poignet avec le ballon sous contrôle, ralentissant une course qui, en repartant, a laissé McConell cloué. Résolution facile pour dessiner (99-103) et célébration de Clint sur le banc, avec le regard de Young dans la même direction. Ils se sont rencontrés, comme toujours.

Lors de la première mi-temps, l’équipe de l’Indiana n’a pu prendre de l’avance que dans le premier touché, le travail d’un Brogdon qui revenait dans la ville où il a grandi et où il a laissé la meilleure performance qui lui est propre: 29 points, avec 3/7 dans le triple, 3 rebonds et 8 passes décisives. À partir de là, la zone a commencé à brûler: les statistiques, plus serrées que les sensations, ne rendaient pas justice à un contrôle immatériel qui s’est montré au tableau de bord, avec un avantage allant jusqu’à 20 points pour les locaux. Myles Turner (9 + 11 + 2), venu après une absence de six matchs, n’a pas suffi, avec Domantas Sabonis, à soutenir l’équipe par derrière. Un, deux, trois et quatre rebonds d’affilée ont été remportés par Capela au joueur de la franchise pour mettre le 100e point du match et le 20e dans son compte privé, ce qui lui a permis de mettre son double-double en chiffres supérieurs à deux dizaines (20+ 22). De l’extérieur, Bogdan Bogdaonvic, qui visait très bien, et Kevin Huerter ne voulaient pas non plus être moins. Cinq triples pour chacun. Dans le cas du second, avec seulement sept tentatives (71,4%). Le dernier membre des quatre fantastiques: avec ses 23 points, il a accompagné Trae, Clint et Bogdan au-dessus de la barre des 20.

Toujours derrière, mais jamais dans le bourbier de la disparition. Il n’y a aucune raison à cela. TJ McConnell (18 points et 7 passes) a été une étincelle sur le banc pour une équipe avec une constance de travail acharné. Et cela a généralement un prix, bien que ce ne soit pas une loi universelle. Sabonis (18 + 14 + 5), exerçant ce qu’il est, leader de l’effectif, a fait égalité pour la première fois (en passant derrière) pour son équipe à 5 minutes de la fin (105-105). Il a donné la sortie à un temps d’embrayage qui ne pouvait pas non plus être accusé de trahison. Mesures plus tôt, Turner, de la ligne des lancers francs, a réduit la différence sur le tableau de bord à seulement quatre points (81-85), Brogdon a marqué son premier triple du match (après trois tentatives refusées) et McConell a fait sentir à McMillan la brise jaune sur le cou (86-87). Un de ceux qui n’apparaît que les nuits de forte humidité: collant et gênant. “Dogfight” et “jusqu’à la fin”, avait averti Hill. Aujourd’hui, tout le monde a la vérité à venir. Neuvième aide de Young pour le 23e point de Capela, via alley oop, et pour marquer la présence de celui qui manquait: le triple de Trae du logo. Culem d’une autre exposition: 34 points, 5 rebonds et 11 passes décisives. Pas de galeries, à gagner: 111 à 120 au tableau de bord et un écart trop grand pour un effort déjà à la mesure des dimensions, avec un panier de Sabonis sur sa propre bague (115-123) comme image d’impuissance. Les Hawks sourient toujours et McMillan avec ses ailes déployées. Ou au contraire? Si cela compte maintenant.