Young établit un record, Bama n ° 2 dépasse le n ° 21 Arkansas 42-35

Bryce Young a réussi un record scolaire de 559 verges et cinq touchés et le numéro 2 de l’Alabama a décroché une place dans le match de championnat de la Conférence du Sud-Est avec une victoire de 42-35 samedi sur le numéro 21 de l’Arkansas.

Le Crimson Tide (10-1, 7-1, No. 2 CFP) a remporté son 15e match consécutif contre les Razorbacks (7-4, 3-4), en grande partie grâce à la connexion profonde de Young-to-Jameson Williams qui continue de être le renflouement offensif ultime.

L’Alabama a pris rendez-vous avec le numéro 1 de la Géorgie à Atlanta le 4 décembre après une visite chez son rival Auburn.

« Nous avons laissé beaucoup de points au tableau où nous aurions pu mettre le match de côté », a déclaré l’entraîneur de Tide, Nick Saban. « Et défensivement, nous avons abandonné quelques gros jeux, mais le plus important, c’est qu’ils étaient comme 10 sur 19 aux troisième et quatrième buts, donc lorsque nous avons eu l’occasion de sortir du terrain, nous ne sommes pas sortis du terrain. »

Celui-ci n’a pas été réglé jusqu’à ce que le coup de pied de l’Arkansas soit hors limites avec 1:02 à jouer.

Les Razorbacks étaient restés en vie avec le touché de 17 verges de Raheim Sanders par KJ Jefferson, mais il leur a fallu près de cinq minutes pour y arriver.

Young a complété 31 des 40 passes pour se maintenir carrément dans la conversation du trophée Heisman, frappant Williams pour une frappe parfaite pour un 79 verges en double couverture et renvoyant le ballon à Christian Leary pour un autre touché alors qu’il semblait prêt à courir.

Il s’agissait du deuxième plus grand nombre de verges par la passe de la SEC, derrière KJ Costello du Mississippi State, qui a lancé pour 623 verges contre LSU la saison dernière.

Williams a capté huit passes pour 190 verges avec des touchés de 79, 32 et 40 verges.

« J’ai juste l’impression que nous exécutons très bien le jeu tel qu’il est appelé, alors cela arrive tout simplement », a déclaré Williams à propos des connexions profondes.

John Metchie a également gagné 173 verges sur 10 attrapés avec un touché. Brian Robinson de l’Alabama a couru 122 verges en 27 courses.

Le point décisif était les 40 verges de Young contre Williams dans la zone des buts aux troisième et 10e. Il a été examiné pour voir si Williams avait la possession alors qu’il descendait, et les responsables de la rediffusion ont confirmé l’appel au soulagement de la foule du stade Bryant-Denny.

Cela a laissé Jefferson et l’Arkansas besoin de deux scores dans le dernier 5:39, mais cela n’a pu en livrer qu’un.

Jefferson a complété 22 des 30 passes pour 326 verges et trois touchés. Une grande partie de ces dommages a été causée par Treylon Burks, dont les huit attrapés ont totalisé 179 verges et une paire de scores.

Cela a donné à l’Alabama des victoires à deux chiffres pour la 14e saison consécutive, égalant le record FBS de l’État de Floride établi de 1987 à 2000.

Young a brisé la marque scolaire de 484 verges par la passe établie par Scott Hunter contre Auburn en 1969, la dépassant avec 11 minutes à jouer.

L’EMPORTER

L’Arkansas a parcouru un long chemin depuis qu’il a été dominé lors des cinq dernières rencontres avec l’Alabama par une moyenne de 34,4 points. Jefferson a livré un gros match mais la défense n’a pas eu de réponse pour Young & Co. Un faux placement a également été pour un touché au quatrième quart.

L’Alabama continue d’avoir l’air plus battable que l’équipe du championnat national de l’année dernière. Bien sûr, le Tide a accumulé 671 verges, mais ils en ont également accordé 468. L’Alabama a également perdu un échappé sur la ligne de but au quatrième quart et a renoncé à un sac pour sortir de la zone de tir tardive.

IMPLICATION DU SONDAGE

L’Alabama semblerait susceptible de tenir bon au n ° 2 dans le sondage AP et College Football Rankings. Les Razorbacks sont de bons paris pour retomber dans le Top 25 après un retour d’une semaine.

FAUX OBJECTIF DE TERRAIN

Les Razorbacks se sont rapprochés de 34-28 au début du quatrième quart avec un faux placement. La passe de saut du titulaire Reid Bauer à l’ailier rapproché Blake Kern a tenté un touché de 32 verges après que deux pénalités de faux départ aient semblé contrecarrer la commande.

« Nous essayions de couvrir le gars et nous sommes tombés sur l’officiel », a déclaré Saban. « Ils avaient réussi un faux placement contre LSU la semaine dernière, nous avons donc travaillé contre cela et appelé la défense que nous voulions contre cela. »

LE JEU D’ANDERSON

Le secondeur de l’Alabama Will Anderson Jr. a réussi 11 plaqués, un sac et deux quarts pressés. Anderson est arrivé en tête du pays pour les sacs et les plaqués pour les pertes.

SUIVANT

Arkansas : Clôture de la saison régulière vendredi contre le Missouri.

Alabama : Chez Auburn, rival de l’État pour l’Iron Bowl.