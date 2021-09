Young Frankenstein: 10 faits en coulisses sur le film de Mel Brooks

Brooks est le dernier cinéaste à avoir deux films au box-office de fin d’année

Au cours des 47 années écoulées depuis que Mel Brooks a eu le doublé de Blazing Saddles et Young Frankenstein en 1974, aucun autre cinéaste n’a été en mesure de réussir ce qu’il a fait – ses deux films se classant parmi les cinq premiers au box-office pour toute l’année. Blazing Saddles a terminé avec 119,6 millions de dollars et Young Frankenstein a terminé avec 86,3 millions de dollars, par Box Office Mojo.

Au cours d’une année qui comprenait The Towering Inferno, The Longest Yard et The Godfather Part II, c’était assez bon pour le premier (Blazing Saddles) et le quatrième (Young Frankenstein), selon the-numbers.com.

Certains d’entre vous pensent peut-être, qu’en est-il de Steven Spielberg ? Qu’en est-il de 1993 avec Jurassic Park et la Liste de Schindler ? Jurassic Park a été le film le plus rentable de 1993 avec 338,9 millions de dollars, mais la liste de Schindler a dépassé 96 millions de dollars, soit plus de 10 millions de dollars de moins que Mme Doubtfire a terminé à la cinquième place pour 1993.

Young Frankenstein est actuellement disponible en streaming sur Amazon Prime Video.