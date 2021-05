Young met les Hawks à une victoire en demi-finale

31/05/2021

Le à 05:28 CEST

Efe

Les Atlanta Hawks ont prévalu avec solvabilité ce dimanche par 113-96 et enchaîné les troisième victoire consécutive contre les New York Knicks dans le quatrième match du premier tour à égalité des « playoffs » de la Conférence de l’Est.

Grâce aux conseils efficaces du meneur Trae Young, les Hawks étaient à une victoire des demi-finales. L’objectif pourrait être atteint ce mercredi au Madison Square Garden.

Young a marqué 27 points, dont quatre à 3 points sur 14 tentatives, et il a distribué neuf passes décisives. L’attaquant de puissance John Collins en a récolté 22 autres, tandis qu’un autre grand homme, le numéro quatre italien Danilo Gallinari, a terminé avec 21 points. Le centre suisse Clint Capela a récolté 10 points et 15 rebonds, dont 12 défensifs. Clint Capela a atteint le double des rebonds (15) pour la quatrième fois consécutive de la série et la 30e fois de sa carrière en séries éliminatoires.

Les Hawks ont dominé le jeu intérieur avec 48 rebonds contre 39 pour les Knicks, qui ont suivi le rythme du match en première mi-temps, mais n’ont pas pu empêcher l’équipe d’Atlanta de décoller en seconde.

Atlanta a pris le contrôle au troisième quart et a prolongé une avance de quatre points à la mi-temps pour une avance de 88-71 dans la dernière période.

Après avoir lutté pour réussir ses tirs, Atlanta a trouvé son inspiration. Les Hawks étaient à 10 sur 19 sur la période, dont 5 sur 9 à la suite de tentatives à 3 points.

Young a marqué neuf points, Collins en a ajouté sept et le gardien serbe Bogdan Bogdanovic, qui a terminé le match avec 12 points, huit rebonds et six passes décisives, a clôturé le troisième avec un triple qui a permis aux fans venus sur le terrain d’assister au match debout. .

L’attaquant des Knicks Julius Randle a de nouveau été bercé par des chants de “Surfait ! Surfait ! Surfait !” à chaque fois que j’avais le ballon.

Les rugissements étaient assourdissants après une séquence dans le troisième lorsque Randle a raté une pénétration en ratant le ballon puis en le perdant face aux Knicks.

La frustration de Randle a débordé moins d’une minute plus tard lorsqu’il a fait tomber Collins au sol alors qu’il tentait de frapper le terrain sur un autre trajet. Rien n’a été appelé au départ, mais Randle a été accusé d’une faute offensive après un examen vidéo suscité par un défi de l’entraîneur des Hawks Nate McMillan.

Collins a été touché au visage, l’obligeant à se rendre aux vestiaires pour faire une suture. Il a pu revenir dans le match au quatrième quart-temps.

Mettez les freins APPORTER DES JEUNES #NBASundays pic.twitter.com/ZBvRiunk5S – NBA Espagne (@NBAspain) 30 mai 2021

D’ici là, le résultat était déjà décidé en faveur des Hawks qui avaient la plus grande domination durant la série en confondant avec leurs actions à la défense des Knicks que rien ne pouvait être fait pour empêcher les tirs des joueurs d’Atlanta.

Young a ouvert la voie, comme d’habitude, mais a eu beaucoup d’aide. Six joueurs ont obtenu des numéros à deux chiffres et six ont également marqué de l’extérieur du périmètre.

Malgré les problèmes de contrôle, Randle a terminé en tant que leader de l’attaque des Knicks en marquant 23 pointsMais il n’a effectué que 7 des 19 tirs du terrain et avait toujours plus de deux joueurs des Hawks sur lui lorsqu’il a reçu le ballon.

L’avant-garde canadien RJ Barrett a terminé deuxième meilleur marqueur des Knicks avec 21 points, six rebonds, quatre passes et récupéré deux balles.

La base des vétérans Derrick Rose, effectuant son deuxième départ consécutif pour les Knicks, il a connu un autre bon départ, mais n’a pas été un facteur énorme le reste du chemin puisqu’il a terminé le match avec 18 points, dont deux 3 et six passes décisives.

Deux autres joueurs, sortis de la réserve, ont également obtenu des chiffres à deux chiffres avec les Knicks, mais n’ont rien pu faire contre des Hawks qui sont devenus l’une des équipes les plus difficiles à gagner lorsqu’ils jouent sur leur terrain à State Farm Arena, où Ils ont une fiche de 21-2 lors des 23 derniers matchs joués.

Les Knicks qui avaient un grand avantage sur les lancers francs dans le troisième match, avec 27 points sur 30 tentatives, par 5 sur 8 des Hawks, dans le quatrième les appels des arbitres étaient en faveur d’Atlanta avec 26 points sur 28 tirs par 19 des 23 que New York avait.