Young, Robinson au pouvoir n ° 4 de l’Alabama devant le Tennessee 52-24

Les joueurs de l’Alabama ont de nouveau pu allumer ces cigares de fête après une autre victoire contre leur rival frontalier Tennessee.

Celui-ci n’est tout simplement pas venu aussi facilement pendant les trois premiers trimestres et plus.

Bryce Young a réussi 371 verges et deux touchés, a couru pour deux autres scores et a mené le numéro 4 de l’Alabama à un quatrième quart dominant et à une victoire de 52-24 samedi soir sur les Volunteers.

Brian Robinson a couru pour 107 verges et trois touchés, aidant le Crimson Tide (7-1, 4-1 Southeastern Conference) à marquer 21 de ses 28 points au quatrième quart en un peu plus de six minutes.

« C’est une rivalité spéciale pour les fans de l’Alabama et les joueurs, donc nous voulions simplement nous amuser avec ça pendant que nous le pouvons », a déclaré Robinson.

Cette rafale de quatrième trimestre a transformé un match principalement compétitif contre les Volunteers (4-4, 2-3), alimenté par la performance de passe de 282 verges de Hendon Hooker, en un autre score final déséquilibré.

« L’offensive a répondu et nous avons continué à marquer des points », a déclaré l’entraîneur de Tide, Nick Saban.

Le résultat a été la 15e victoire consécutive de l’Alabama dans la rivalité frontalière, les cinq précédentes ayant une marge moyenne de 33 points. Et les joueurs ont pu retourner sur le terrain après la fin pour s’illuminer et célébrer.

The Tide a monopolisé le ballon pendant plus de 40 minutes et a converti 15 des 20 jeux en troisième essai. Tennessee était 2 sur 13.

Young, l’un des principaux candidats au trophée Heisman, a complété 31 des 43 passes et transformé cinq de ses fréquentes ruées en premiers essais ou en touchés.

John Metchie a capté 11 passes pour 121 verges et deux touchés. Jameson Williams a gagné 123 verges en six attrapés.

Hooker avait 19 passes sur 28 avec trois scores après . Mais il a eu une passe au quatrième quart interceptée par Jalyn Armour-Davis, qui l’a renvoyé à 47 yards pour établir un autre score de Bama.

« Je pensais que Hendon s’était battu toute la nuit », a déclaré l’entraîneur des Vols, Josh Heupel. « Je pensais qu’il était vraiment efficace la plupart du temps pendant le match de football.

« Je pensais qu’il avait continué à se battre et à jouer en deuxième mi-temps et qu’il avait joué de gros matchs. »

Le statut de Hooker était incertain après une blessure au bas du corps subie contre le n ° 12 du Mississippi.

« J’allais en quelque sorte au jour le jour », a-t-il déclaré.

Cedric Tillman du Tennessee a réussi sept attrapés pour 152 verges, dont un touché de 70 verges au début du quatrième lorsque Hooker l’a frappé dans la foulée sur la ligne de touche droite.

Cela s’est produit rapidement après que Young Pump a truqué, puis a couru et a plongé au-dessus de la ligne de but pour un touché de 6 verges pour ouvrir le quatrième pour une avance de 31-17. Il a fait rebondir le ballon près de la ligne de but avant de tomber dessus.

Trente secondes. Deux notes. Mais celui-ci a dû être réexaminé avant que la décision sur le terrain ne soit confirmée.

« Au départ, je parlais au juge latéral, et il a dit que la boîte n’avait pas de vue pour qu’elle soit renversée et qu’il avait franchi la ligne de but sur la base des images qu’ils avaient », a déclaré Heupel.

Puis l’Alabama a de nouveau frappé, avec Young lançant une bombe de 65 verges à Williams. Cela a mis en place le touché de 15 verges de Robinson qui a effectivement anéanti les espoirs contrariés des Vols.

« Je ne vais pas être négatif à propos du match, je ne vais pas être négatif à propos de notre équipe », a déclaré Saban. « Vraiment positif sur la façon dont ils sont allés là-bas et ont continué à participer au match et même si tout n’était pas parfait, nous avons fait les jeux que nous devions faire pour gagner le match. »

L’EMPORTER

Tennessee : Trop de pénalités (12 pour 98 yards), trop peu de yards au sol (64) est une combinaison difficile à surmonter contre ‘Bama. Mais les Vols n’avaient pas marqué autant de points contre le Tide depuis une victoire de 51-43 en prolongation en 2003.

Alabama: J’ai pris un départ bâclé avec une pénalité pour le botteur qui a mis en place un touché Vols et un échappé à l’intérieur du Tennessee 10 avec un botté de dégagement bloqué plus tard. Mais la défense a tenu bon sur certains disques clés et l’offensive a livré de nombreux gros jeux.

IMPLICATIONS DES SONDAGES

L’Alabama devrait rester dans le classement avec le n ° 2 de Cincinnati et le n ° 3 de l’Oklahoma qui ont tous deux remporté des matchs serrés et la Géorgie la mieux classée.

FACE À L’ANCIENNE ÉQUIPE

Le secondeur de l’Alabama Henry To’oTo’o, qui a été transféré du Tennessee, a minimisé l’importance de son ancienne équipe.

« Jouer au Tennessee, c’était amusant », a-t-il déclaré. « Un énorme match de rivalité. Pouvoir voir mes gars avec qui j’ai joué, c’était amusant. C’était juste les prochains gars sur le calendrier. »

SUIVANT

Le Tennessee visite le n°15 du Kentucky après une date ouverte.

L’Alabama a une date ouverte avant d’héberger LSU.