Young Souls présente des combats de boss coopératifs sympas, attendus cet automne

“Notre objectif dès le premier jour était de faire des combats de boss le cœur de l’expérience de jeu”

par Thomas Whitehead il y a 5 minutes

Les jeux de combat élégants sont relativement abondants, mais un autre prêt à faire son entrée est Jeunes âmes de l’équipe de développement 1P2P. Le nom du studio est un cadeau, car celui-ci met l’accent sur le jeu coopératif – bien que vous puissiez également vous y attaquer en solo si vous le souhaitez.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessus, il s’agit d’un jeu mettant l’accent sur les combats de boss grandiloquents, un point soulevé par les développeurs sur le blog PlayStation. Celui-ci se dirigera également vers Switch, ciblant une version d’automne.

Vous trouverez ci-dessous certaines des fonctionnalités du jeu du texte de présentation de l’éditeur :

Combattez avec Jenn et Tristan, en solo ou en coopération, et vivez les aventures des jumeaux et des deux mondes à travers une histoire magnifiquement conçue et des dialogues soignés. Personnalisez votre équipement en débloquant des centaines d’armes, d’armures et d’accessoires, puis préparez-vous à combattre des hordes d’ennemis et plus de 20 boss redoutables. Explorez les quatre biomes uniques du monde des gobelins et terminez des dizaines de donjons dans votre quête pour sauver le monde, votre réputation et le professeur. Passez d’un monde à l’autre de jour comme de nuit et profitez de chaque environnement. Profitez de paysages époustouflants et d’une atmosphère unique en vous promenant dans les rues de Portsbourgh.

Nous aimons plutôt le look de celui-ci et, espérons-le, il passera bien sur Switch. Faites-nous savoir ce que vous pensez dans les commentaires!

[source blog.playstation.com]

Jeux connexes