Young Thug poursuit pour un disque dur perdu contenant 200 chansons inédites

Young Thug a officiellement déposé une plainte portant sur la perte d’un sac Louis Vuitton, 40 000 $ en espèces, une montre de 57 000 $, une chaîne de 37 000 $ et, surtout, un disque dur « contenant environ 200 chansons inédites » et d’une valeur d’environ 1 000 000 $.

Young Thug, 30 ans (nom complet Jeffery Williams), a récemment déposé une plainte ferme auprès d’un tribunal fédéral de sa Géorgie natale, nommant comme défenderesses plusieurs sociétés qui « possèdent, exploitent et/ou gèrent » un immeuble d’Atlanta appelé Trace. – ainsi que les entreprises qui sont engagées pour fournir un service de conciergerie 24 heures sur 24 pour les résidents.

Selon l’action simple, Young Thug, né à Atlanta et sa petite amie « ont loué un appartement dans la propriété », qui offre, entre autres commodités, le « service de conciergerie 24 heures » susmentionné. Le dimanche 1er novembre 2020, l’artiste «Go Crazy» «est revenu de Los Angeles en Géorgie», s’est finalement garé au troisième étage du garage de l’immeuble, a déchargé ses affaires et s’est rendu chez lui, conformément à la poursuite.

Cependant, « à l’insu » de Young Thug, « un sac en cuir Louis Vuitton a été laissé à côté de son véhicule », poursuit le procès. Un autre résident de Trace a remarqué le sac à main de luxe et a informé le personnel, selon le plaignant, et une employée du service de conciergerie nommée Lillie Bouie a récupéré les objets de grande valeur à «environ 18h30», heure locale.

Cet employé savait que la propriété égarée était celle de Young Thug « à cause de la marque du sac et parce qu’elle était immédiatement à côté » de la Lamborghini noire du rappeur « Bubbly », relaie le texte. Ensuite, le même employé aurait appelé Young Thug et lui aurait dit que le service de conciergerie tiendrait son sac.

On ne sait pas pourquoi le créateur de Punk n’a pas récupéré ses précieux biens – et en particulier le disque dur – à la fois, mais le membre de l’équipe « a placé une note écrite » sur le produit Louis Vuitton, « demandant aux autres employés de la conciergerie de ne pas… libérer le sac à qui que ce soit sans la contacter (Mme Bouie) au préalable afin de s’assurer qu’il soit rendu à son propriétaire légitime », soutient la demanderesse.

Plus tard – vraisemblablement après la fin du quart de travail de Bouie – « l’employé de la conciergerie Latoya Guest est entré dans la zone sécurisée » où le sac était détenu et l’a donné « à une personne inconnue ». L’invité « n’a pas informé ou autrement parlé à Mme Bouie avant de libérer la propriété », selon la plainte de Young Thug, et « on ne sait pas » qui s’est enfui avec les articles, qui n’ont pas été restitués.

Comme souligné initialement, les possessions manquantes de Young Thug comprennent le sac Louis Vuitton lui-même de 2 500 $, 94 000 $ de bijoux, 40 000 $ en espèces et « un disque dur contenant environ 200 chansons inédites… d’une valeur au moins estimée » 1 million de dollars.

Le procès ne semble pas préciser si des images de sécurité du parking Trace existent depuis le 1er novembre 2020, comment un tiers aurait appris la disparition du sac, ou comment ce tiers est entré dans l’établissement, Young Thug ayant utilisé « son carte de stationnement résident » pour le faire.

En tout état de cause, après avoir récupéré, sécurisé et laissé une note concernant le sac de Young Thug (ainsi que les articles qu’il contenait), les défendeurs « se sont engagés à protéger et à restituer » les biens, selon la poursuite, avant d’accuser ces « déraisonnables et accusés de négligence obstinément litigieux et « supervision négligente et défaut de formation » des membres de l’équipe de conciergerie.

Au moment de la publication de cet article, les parties impliquées ne semblaient pas avoir commenté publiquement la poursuite. Mais ce n’est pas la première fois qu’un artiste perd un disque dur contenant une abondance de chansons inédites – ou égare une somme substantielle d’argent.