YoungBoy n’a jamais cassé à nouveau, aurait plaidé “ non coupable ” pour des accusations d’armes fédérales ⋆ .

Le natif de Louisiane, de son vrai nom Kentrell Gaulden, aurait plaidé non coupable d’un chef de crime en possession d’une arme à feu et d’un chef de possession d’une arme à feu non enregistrée.

YoungBoy ne s’est plus jamais cassé a maintenu son innocence dans son affaire d’armes fédérales. Le rappeur de «Self Control» aurait plaidé non coupable pour ses deux accusations d’armes fédérales le jeudi 15 avril.

La star de 21 ans, selon WBRZ, a comparu devant le juge de paix Scott Johnson via une vidéo de la prison de la paroisse de Saint-Martin. Il a plaidé non coupable à un chef d’accusation de crime en possession d’une arme à feu et à un chef d’accusation de possession d’une arme à feu non enregistrée. Une audience est prévue le 20 avril.

Le rappeur, de son vrai nom Kentrell Gaulden, est placé sous garde fédérale pour le US Marshal’s Service à la suite de son arrestation dramatique en mars à Los Angeles. À l’époque, sa course à pied passionnante impliquait un hélicoptère et l’unité K9 du département de police de Los Angeles.

YoungBoy était recherché sur un mandat fédéral lié à son arrestation en septembre 2020 pour des accusations de drogue et d’armes. Il aurait possédé un pistolet .45 et une arme de poing de 9 mm, qui n’auraient pas été enregistrés auprès du cracheur «Outside Today».

Le rappeur «Genie» espérait qu’il serait libéré sous caution, mais un juge de Louisiane a écarté cette possibilité le 1er avril après avoir sauté un test de dépistage de drogue qui était mandaté par la loi. Le père de sept enfants a déclaré qu’il avait manqué la commande de janvier parce qu’il recevait des soins dentaires, mais qu’il n’a pas reporté son rendez-vous.

“Il est accusé de possession d’une arme à feu en tant que criminel reconnu coupable et il possédait une autre arme alors qu’il fuyait les forces de l’ordre au moment de son arrestation”, aurait déclaré le procureur des États-Unis du Middle District de Louisiane dans le dossier du tribunal.

“Lorsque sa possession d’armes est combinée à son crime violent, des tentatives de fuir les forces de l’ordre, qui comprenaient une poursuite à grande vitesse dans et autour d’un quartier qui comprenait un collège”, a ajouté l’avocat. «Et sa consommation de marijuana omniprésente Gaulden présente clairement et de manière convaincante un danger pour la communauté.»

