Younger Saison 7 Episode 10 Review: Inku-baited ⋆ .

Cela commence à ressembler beaucoup à la fin.

L’épisode 10 de la saison 7 plus jeune était l’antépénultième épisode de la série entière – également connu comme le troisième au dernier – et les scénaristes ont commencé à parsemer tous leurs i et à traverser tous leurs t de manière typique.

Cette saison a peut-être parfois traîné et été répétitive, mais au moins, nous obtenons une fin heureuse avec la fermeture, alors il y a ça.

Si la série n’avait pas encore clairement indiqué que Liza et Charles étaient en fin de partie, elle l’a plus que fait pendant les derniers instants.

Charles commence à voir ce qui s’est passé devant lui tout le temps: que Liza est à fond, même si elle ne veut pas se remarier, tandis que Liza a appris qu’elle veut que Charles soit heureux.

Charles: Comme si c’était aussi simple que ça.

Liza: N’est-ce pas, si tu le veux.

Charles: Je ne sais pas ce que je veux.

Liza: Je suis vraiment désolée. Ce ne sont pas mes affaires.

Charles: Non, ne vous excusez pas.

Liza: Je viens de le rendre bizarre.

Charles: Non, tu ne l’as pas fait.

Liza: Je voulais seulement dire… faire tout ce qui vous rend heureux. C’est tout ce que je veux. Peu importe comment vous y arrivez.

Est-ce que ce désir de le voir est assez heureux pour que Liza change son air sur le mariage? Ça pourrait juste être.

Nous ne savons pas si les cloches de mariage sont dans leur avenir ou non, mais la réconciliation est à l’horizon.

À ce stade, la seule chose qui se trouve sur leur chemin est Quinn, qui était heureusement MIA cet épisode.

On ne sait toujours pas ce que Charles a fait avec la prétendument réformée reine de la méchanceté – je veux dire, à part tuer le temps avant que lui et Liza ne se remettent ensemble.

Cependant, il semble que Quinn n’était qu’un corps chaleureux pour Charles, quelqu’un pour aider à apaiser son cœur brisé et son ego après que Liza ait rejeté sa proposition.

Il ne s’est jamais remis de Liza et il est difficile d’imaginer qu’il ressent plus qu’une légère affection ou une attirance pour Quinn.

Comme on dit, «la meilleure façon de surmonter quelqu’un est de passer sous quelqu’un d’autre», et Charles a tenté sa chance.

Il n’arrête pas de constater que peu importe à quel point les choses sont «sérieuses» avec Quinn, elle ne tient pas une bougie à Liza.

Charles: Merci de m’avoir rappelé pourquoi je me suis lancé dans l’édition.

Liza: Vous exagérez et vous êtes ivre.

Charles: Ça veut juste dire que je dis la vérité. Dieu, tu es une femme remarquable, Liza Miller. Tu as une façon de me faire voir les choses d’une manière complètement différente. Je suis désolé de ne pas l’avoir vu plus tôt.

Liza ne cesse de surprendre Charles et de lui faire se souvenir de qui il est au cœur, et il est difficile de rivaliser avec cela.

Liza, pour sa part, n’a pas tellement essayé de passer à autre chose mais a plutôt fait de son mieux pour surmonter Charles, ce qui, encore une fois, ne fonctionne pas très bien.

Liza s’est à peu près résignée qu’une partie d’elle-même aimera toujours Charles, et maintenant, il s’agit simplement de trouver un moyen de passer à autre chose.

Bien sûr, nous savons tous qu’ils avanceront ensemble, mais Liza essaie juste de faire de son mieux pour s’en sortir.

Elle n’a aucune idée de l’effet qu’elle a sur Charles, et sa simple implication avec Inkubator a suffi à rappeler à Charles pourquoi il s’est lancé dans l’édition.

S’il avait juste été Kelsey à la tête d’Inkubator, il y a une chance que Charles n’aurait pas changé d’avis, même si Azalea King avait lu de nouveaux documents ce soir-là.

Kelsey aurait eu raison de dire que Charles essaierait de braconner Azalea puis les ignorerait par la suite.

Cependant, comme l’idée était aussi celle de Liza, Charles est entré dans la soirée avec un esprit plus ouvert et était plus disposé à prendre un risque qu’il ne l’aurait fait si Liza n’avait pas été attachée au projet.

Liza: Le tirage au sort est complètement aléatoire. Nous ne pouvons pas l’empiler parce que nous ne savons pas ce que nous recherchons avant de l’entendre. C’est ce qui le rend passionnant. Nous ne cherchons pas quelque chose de commercialisable; nous attendons juste quelque chose pour nous inspirer, vous savez.

Charles: Je le fais ou j’avais l’habitude de le faire. La publication a été si fragile pendant si longtemps, et j’ai dû trop me concentrer ces derniers temps sur les superproductions et les paris sûrs juste pour garder les lumières allumées. Ce n’est pas aussi romantique que votre table ronde de Brooklyn.

Liza: Eh bien, vous dirigez une entreprise. Vous devez diriger avec votre tête, pas avec votre cœur. Nous avons une liberté que vous n’avez pas car Inkubator n’est pas une entreprise.

Charles: Ouais, mais je pense que ça pourrait l’être. Empirical est sur des bases solides, et je pense que nous avons gagné une petite marge de manœuvre de la part de nos investisseurs pour suivre davantage notre cœur.

Liza: Qu’est-ce que tu dis?

Charles: Je dis que je veux intégrer Inkubator dans l’entreprise. C’est peut-être une empreinte. C’est peut-être juste un aimant de talent. Mais vous avez prouvé que c’est précieux, et avec Azalea King sur la liste, je pense que nous pouvons convaincre Chicago de monter à bord.

Pour mémoire, Inkubator et l’application sont de bonnes idées, et un pré-jeune saison 7 Charles aurait dû leur donner une bonne dose.

Cependant, l’éditeur d’Empirical s’est un peu perdu cette saison, se jetant sans passion dans le travail après sa rupture avec Liza, privilégiant le profit au produit.

Maintenant que l’entreprise est sur des bases plus solides et que Charles sort de son état le cœur brisé, il commence à voir les choses clairement, et Liza en est une grande partie.

Inkubator a le potentiel d’être important pour Empirical, et cela pourrait l’être si Kelsey pouvait faire les choses correctement avec Clare.

Nous savions tous que les choses toucheraient le fan avec Clare une fois qu’elle aurait découvert que Kelsey et Rob sortaient ensemble, mais nous n’aurions pas pu le voir faire dérailler Inkubator comme ça.

Amener Clare à concevoir l’application était une idée ingénieuse de Lauren, et si Kelsey n’avait écouté que sa meilleure amie, elle ne serait pas dans cette situation.

Kelsey pourra peut-être encore lancer l’application, mais elle devra peut-être trouver un nouvel endroit où vivre, car Clare n’aime pas avoir quelqu’un en qui elle se méfie de Gemma.

Aussi intolérable que Clare ait été dans le passé, elle a raison ici.

Kelsey a enfreint le code des filles et Clare a le droit d’être énervée, d’autant plus que Kelsey n’a même pas eu la décence de lui dire la vérité.

Clare: Combien de temps? L’as-tu baisé quand tu me tenais la main au brunch?

Josh: Clare, Gemma essaie de dormir.

Clare: Oh, tu le savais?

Josh: Non, bien sûr que non.

Clare: Est-ce que ça se passait avant ça? Sommes-nous de vraies sœurs tunnel maintenant?

Josh: Je ne pense pas que les sœurs tunnel aient une exigence temporelle.

Kelsey: Vous avez dit que c’était une rupture mature.

Clare: C’est juste une chose que tu dis. Ce n’est pas un feu vert pour toutes les femmes blondes de la région des trois États pour commencer la chasse.

Kelsey: Ce n’est pas juste.

Clare: C’est pour ça que tu m’as emmené au brunch? Pour voir combien de temps vous alliez devoir attendre?

Kelsey: Non, j’essayais d’être amical.

Clare: Tu n’es pas mon ami.

Ce qui le rend plus frustrant, c’est que Kelsey agit comme si Rob était un sur un million.

Oui, elle aimera peut-être qu’il ne soit pas hyperconcurrentiel et n’écrase pas son ambition, mais il y a beaucoup d’autres gars comme ça là-bas.

Ce n’est pas comme si Rob était une licorne magique; c’est juste un gars au hasard sur lequel Kelsey est tombé et a commencé quelque chose avec.

Il est encore assez tôt dans leur relation pour que Kelsey ne soit pas encore éperdument amoureuse de lui, alors interrompre les choses aurait dû être un appel facile, surtout une fois que Clare a accepté de faire le codage.

Tout ce dont Kelsey a affaire en ce moment est à cause de ses mauvaises décisions, pas de celles de quelqu’un d’autre.

Elle doit trouver comment faire la paix avec Clare et Josh, même si elle finit par déménager parce qu’ils ont toujours été là pour elle.

Josh et Clare sont ses amis, et les amis viennent avant à peu près tout le reste.

Enfin, l’exposition d’art de Maggie a explosé, grâce à Cass.

Après tout ce que Cass a fait à Maggie, il était normal qu’elle essaie de bien faire les choses.

Cass: Je ne resterai pas si vous ne le voulez pas. Je viens juste de dire à quel point je suis désolé pour la façon dont je me suis comporté. Je ne sais pas ce qui m’a pris.

Maggie: Eh bien, ce n’était pas ta femme. C’est vraiment sûr.

Cass: Pour mémoire, ex-femme. Nous nous séparons.

Maggie: Oh, je suis désolée d’entendre ça.

Cass: Je ne le suis pas. J’étais tellement concentré à essayer de la rendre heureuse que je ne me suis jamais demandé si j’étais moi-même heureuse.

Maggie: Et toi?

Cass: J’étais misérable. Pourquoi tout le monde veut-il sortir avec des femmes plus jeunes? C’est tellement épuisant. Sans vouloir vous offenser, votre Lauren est géniale.

Maggie: Lauren est géniale, mais elle n’est pas à moi.

Cass: Oh, wow, OK, eh bien tu as une émission chaude. Elle a eu un éloge de Clive Wexler, et tu es célibataire. Félicitations pour l’examen. C’est énorme.

Bien que le fait qu’un ami critique d’art examine l’exposition de Maggie ne compense pas le tweet qu’elle est transphobe et que son exposition d’art est annulée en premier lieu, c’est un bon début.

Cass rejetait injustement sa colère sur Maggie et, après réflexion, réalisa qu’elle n’était même pas heureuse d’être mariée à Camila.

Et avec Cass se séparant de Camila, cela ouvre la voie à Maggie et Cass pour finir ensemble.

Je ne suis pas en faveur de ce jumelage, car Cass a failli ruiner la carrière et le gagne-pain de Maggie par dépit, et faire une bonne chose ne les rend pas égaux, pas de loin.

Cependant, à moins que Maggie et Lauren ne soient sur le point de faire un autre essai, la série semble mettre en place une romance entre Maggie et Cass.

Je préfère que Maggie reste célibataire et que sa carrière artistique décolle enfin plutôt que de la mettre avec quelqu’un comme Cass pour tout conclure dans un joli petit arc, mais nous verrons comment cela se passe.

Quelques pensées errantes:

Lauren est une amie incroyable. Elle se présente maintes et maintes fois pour ceux qui l’entourent, mais n’a pas peur de dire les choses telles qu’elles sont. Nous devrions tous être si chanceux d’avoir une Lauren dans nos vies.

N’aurions-nous pas dû avoir une autre observation de Diana ou de Zane maintenant? Cela fait 10 épisodes et nous n’avons vu chaque personnage qu’une seule fois par chat vidéo. C’est inacceptable.

Alors qu’avez-vous pensé, jeunes fanatiques?

Comment Charles va-t-il finir les choses avec Quinn?

Kelsey pourra-t-elle régler les problèmes avec Clare?

Quel avenir pour Maggie?

N’oubliez pas de cliquer sur les commentaires ci-dessous pour me faire part de vos pensées. Si vous avez manqué le dernier épisode, n’oubliez pas que vous pouvez regarder Younger en ligne sur TV Fanatic.

