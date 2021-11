Youngkin a un léger avantage avant le jour des élections dans une course qui pourrait être un référendum sur Biden

L’ancien gouverneur de Virginie Terry McAuliffe et l’homme d’affaires Glenn Youngkin sont engagés dans une course serrée pour le manoir du gouverneur avant le jour des élections.

La campagne de Youngkin a augmenté dans les derniers jours d’une course que certains considèrent comme un référendum sur le bilan du président Biden au pouvoir. Les résultats de la course pourraient également être un indicateur pour les élections de mi-mandat de 2022 en novembre prochain, lorsque les démocrates se battent pour conserver leur faible majorité à la Chambre et au Sénat.

La dernière moyenne des sondages de RealClearPolitics montre que Youngkin a bondi au cours des dernières semaines et est maintenant en avance de 1,7 point. Youngkin était en hausse de 8% dans un sondage Fox News publié jeudi dernier.

Selon FiveThirtyEight, Youngkin est légèrement en avance sur McAuliffe alors que d’autres sondages les ont pratiquement à égalité.

L’éducation est une question qui a défini la course entre McAuliffe et Youngkin. Lors du dernier débat des gouverneurs en septembre, McAuliffe a déclaré que les parents ne devraient pas « dire aux écoles ce qu’elles devraient enseigner ».

Youngkin a établi un contraste entre sa campagne et celle de McAuliffe sur l’éducation.

« Vous pensez que les systèmes scolaires devraient dire aux enfants quoi faire », a déclaré Youngkin. « Je crois que les parents devraient être en charge de l’éducation de leurs enfants.

La campagne Youngkin a utilisé la déclaration de McAuliffe dans des publicités de campagne dans tout l’État, et McAuliffe a tenté de contenir les retombées de son commentaire.

McAuliffe a déclaré dans une annonce de campagne que son commentaire avait été sorti de son contexte et qu’il avait « toujours pris en compte les préoccupations des parents ».

La théorie critique de la course est devenue un problème clé dans la course après un forum de candidats le mois dernier. McAuliffe a été interrogé sur le problème et a souligné qu’il ne faisait pas actuellement partie du programme des écoles publiques de Virginie. McAuliffe a qualifié la critique de CRT de « sifflet de chien raciste ».

Youngkin s’est engagé à ne pas autoriser l’enseignement du CRT dans les écoles publiques de Virginie.

Selon un rapport de Fox News, le site Web du ministère de l’Éducation de Virginie a recommandé en 2015 que les écoles de Virginie adoptent le CRT.

Malgré la baisse du taux d’approbation de Biden, McAuliffe a embrassé le président, organisant un rassemblement conjoint avec Biden à Arlington avec environ deux semaines de campagne. Le rallye était le deuxième qu’il organisait avec Biden pendant la course. McAuliffe a également déclaré lors d’un récent arrêt de campagne que le pays avait eu « un grand succès » avec Biden.

Tout au long de la campagne, McAuliffe a souvent lié Youngkin à l’ancien président Trump dans ses discours de souche. Il a qualifié Youngkin de « Trump en kaki ».

Lors de son dernier rassemblement électoral lundi soir, McAuliffe a déclaré qu’il n’autoriserait pas Youngkin et Trump à dire aux femmes quoi faire de leur corps.

Il a également déclaré à la foule que Youngkin organisait un événement avec Trump à la veille des élections.

Trump a participé à un télé-rassemblement pour encourager les électeurs de Virginie à soutenir Youngkin, mais ce n’était pas un événement officiel de la campagne Youngkin.