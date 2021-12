Youngkin envisage de retirer la Virginie du pacte climatique interétatique

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le gouverneur élu Glenn Youngkin de Virginie a fait part de son intention de retirer l’État d’un pacte climatique que de nombreuses petites entreprises sont heureuses de voir disparaître.

Youngkin a clairement indiqué son intention de retirer la Virginie de la Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI). Le pacte interétatique impose des sanctions aux entités qui dépassent les réglementations en matière d’émissions fixées par une organisation représentant tous les États membres.

« Les petites entreprises de Virginie gèrent plusieurs obstacles tels que la pénurie de main-d’œuvre et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Les propriétaires de petites entreprises ont besoin que les législateurs adoptent des politiques qui favorisent la croissance de l’emploi, et non la découragent, alors qu’ils s’efforcent de ramener leurs entreprises aux niveaux d’avant la crise », a déclaré l’État. a déclaré la directrice de la Fédération nationale des entreprises indépendantes Nicole Riley dans un communiqué.

Le candidat républicain au poste de gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, prend la parole lors de sa soirée électorale dans un hôtel de Chantilly, Virginie, États-Unis, le 3 novembre 2021. (REUTERS/ Jonathan Ernst)

La NFIB est l’une des plus grandes associations de petites entreprises aux États-Unis.

Elle a poursuivi: « En retirant Virginia de l’Initiative régionale sur les gaz à effet de serre, le gouverneur élu Glenn Youngkin épargne aux propriétaires de petites entreprises une augmentation du coût de leurs factures d’électricité et d’autres dépenses qu’ils ne peuvent tout simplement pas se permettre en ce moment. »

Le RGGI compte actuellement onze États membres dans l’initiative, tous du nord-est : Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Rhode Island, Vermont et Virginie.

Le RGGI est actuellement courtisé par la Pennsylvanie pour l’adhésion. Il se vante d’être la « première initiative régionale de plafonnement et d’investissement basée sur le marché aux États-Unis ».