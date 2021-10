Youngkin essaie de se débarrasser de Trump pendant les derniers jours de la campagne alors que le projet Lincoln le trolle

Le Lincoln Project a organisé une séance de photos lors d’une tournée pour Glenn Youngkin, le candidat du GOP contre le démocrate Terry McAuliffe pour le gouverneur de Virginie, et cela a déclenché une tempête au sein du mouvement MAGA, car la vérité les blesse toujours. Cinq jeunes hommes habillés comme les marcheurs de Charlottesville qui scandaient « Les Juifs ne nous remplaceront pas » tout en portant des torches et en faisant des saluts nazis. Le Lincoln Project a publié une déclaration revendiquant la responsabilité et expliquant que le rappel était nécessaire dans les derniers jours de la campagne de Youngkin, qui se lit en partie :

« La manifestation d’aujourd’hui était notre façon de rappeler aux Virginiens ce qui s’est passé à Charlottesville il y a quatre ans, l’adhésion du Parti républicain à ces valeurs et l’échec de Glenn Youngkin à les condamner.

« La campagne Youngkin est enragée par notre rappel de Charlottesville pour une raison simple : Glenn Youngkin veut que les Virginiens oublient qu’il est le candidat de Donald Trump.

« Nous continuerons à tenir Glenn Youngkin responsable. S’il dénonce l’affirmation de Trump selon laquelle les émeutiers de Charlottesville possédaient de « très belles » qualités, nous retirerons les torches tiki. D’ici là, nous reviendrons.

Le groupe fait juste un effort pour s’assurer que tout le monde sache que Youngkin est le choix de Trump, malgré le fait que le candidat fasse tout ce qu’il peut pour se distancier de l’ancien gars. Youngkin a même réussi à faire valoir ce point littéralement, car Trump a accepté de rester à l’écart en personne et de se présenter via un « télé-rallye » à la place.

Les Virginiens se rassemblent pour rejeter le programme Trump-Youngkin et choisir un avenir meilleur pour notre Commonwealth. Faisons ça, équipe. 🗳️➡️ https://t.co/ntElDYsRQT pic.twitter.com/u8eYsB2GYJ – Terry McAuliffe (@TerryMcAuliffe) 28 octobre 2021

McAuliffe a atteint 49% parmi les électeurs probables interrogés tandis que Youngkin était de près avec 48%, bien dans la marge d’erreur du sondage de quatre points de pourcentage. Mais les démocrates ont pris la tête du vote anticipé avant le jour des élections en Virginie le 2 novembre. Au moins 858 473 Virginiens ont déjà soumis des bulletins de vote, selon les données de la société de données démocrate TargetSmart. Les électeurs de l’État ont jusqu’à samedi pour voter par anticipation. Jusqu’à présent, environ 54% de ces électeurs sont probablement des démocrates, tandis que 30,7% sont probablement des républicains, selon TargetSmart. Environ 15% des premiers électeurs ne sont pas affiliés, selon les données TargetSmart.

Ok #VA c’est le dernier jour pour le vote anticipé ! Sortons #Youngkin de la course ! Si vous n’avez pas le temps de voter aujourd’hui, veuillez vous rendre aux urnes mardi. @TerryMcAuliffe est exactement ce dont nous avons besoin au bureau. #DemVoice1 pic.twitter.com/J4XRqISqsY – Gemma MON CHOIX (@whosyourdandy22) 29 octobre 2021

Malgré l’avance précoce des démocrates, ainsi que les approbations de l’ancien président Barack Obama et du président Joe Biden, les experts disent que les républicains pourraient encore les surpasser le jour des élections et combler l’écart. Mais les républicains sont moins susceptibles de voter au début de l’élection présidentielle de 2020 lorsque l’ancien Donald Trump a critiqué le vote par correspondance et l’a faussement associé à la fraude électorale. Plus récemment, Trump a fulminé que les républicains ne devraient pas voter du tout en 2022 ou 2024.

Terry McAuliffe pense que le devoir du gouverneur est d’élever les gens et de choisir les bonnes décisions morales Nous savons que Youngkin croit le contraire ; la haine et la misère est son gig@TerryMcAuliffe protégera nos valeurs et notre démocratie Elisons Terry #DemVoice1 #wtpBLUE pic.twitter.com/xehcug0h65 – Maggie-Mae 🌊🌊 💛 (@Sbh08Mae) 28 octobre 2021

Ari Melber a consacré jeudi un segment de «The Beat» aux défis inattendus auxquels McAuliffe est confronté par Youngkin pour maintenir la Virginie dans un État bleu, tandis que Youngkin essaie de garder la souillure de Trump assez longtemps pour vivre la semaine prochaine. Regardez la répartition ci-dessous.