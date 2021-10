Youngkin exige la démission du conseil scolaire du comté de Loudoun à la suite d’un e-mail explosif

GREAT FALLS, Virginie – Le candidat républicain au poste de gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, a appelé à la démission du surintendant du comté de Loudoun, Scott Ziegler, et du conseil scolaire à la suite d’un e-mail explosif cette semaine. L’e-mail montrait que Ziegler avait alerté le conseil d’administration qu’un étudiant aurait agressé une étudiante dans la salle de bain d’une fille – environ un mois avant que Ziegler ne déclare publiquement qu’il n’avait aucun dossier d’agression dans la salle de bain.

« C’est scandaleux », a déclaré Youngkin à Fox News samedi. Il a déclaré que l’e-mail « confirme simplement ce que nous savons, à savoir que nous avons eu des administrateurs d’un conseil scolaire qui ont dissimulé cela. Je veux dire, ils ont essayé de le cacher aux parents, ils l’ont caché au public, et ils ont en fait mis en danger des élèves en déplaçant ce jeune homme – qui était en fait poursuivi pour agression sexuelle dans une autre école – et a permis que cela se reproduise. »

YOUNGKIN JURE DE TENIR LES FONCTIONNAIRES DU COMTÉ DE LOUDOUN RESPONSABLES APRÈS DES AGRESSIONS SEXUELLES ALLÉGUÉES

Les procureurs ont confirmé que le même jeune homme est accusé d’agression sexuelle dans deux situations distinctes dans les écoles : la première en mai dans les toilettes d’une fille et la seconde en octobre dans une salle de classe d’une autre école, que le bureau du shérif a décrite comme sa nouvelle école.

Une mère du comté de Loudoun entre dans une réunion du conseil scolaire avec une pancarte indiquant « Fire Ziegler ». (Tyler O’Neil, Fox News)

Après le premier incident du 28 mai, Ziegler a envoyé un courriel au conseil scolaire, disant : « Cet après-midi, une étudiante a allégué qu’un étudiant l’avait agressée sexuellement dans les toilettes. Lors d’une réunion du conseil scolaire le 22 juin, Ziegler a déclaré que « l’élève ou la personne transgenre prédateur n’existe tout simplement pas » et qu’à sa connaissance, « nous n’avons aucune trace d’agressions survenues dans nos toilettes ».

L’OMCP a signalé l’e-mail pour la première fois jeudi.

LES PARENTS DU COMTÉ DE LOUDOUN EXIGENT LA Démission D’UN SURINTENDANT POUR DES Agressions Sexuelles Présumées DANS LES ÉCOLES

« C’est une négligence grave dans sa forme la plus extrême », a déclaré Youngkin à Fox News.

« Il doit y avoir des démissions », a déclaré le républicain. « En fait, les gens qui n’ont pas démissionné, je ne comprends pas comment ils peuvent éventuellement participer à leur prochaine réunion du conseil d’école. Comment peuvent-ils participer à leur prochaine réunion du conseil d’école et s’attendre à ce qu’ils y restent et représentent l’avenir de nos enfants quand ils ont couvert ça ? »

Glenn Youngkin s’adresse à la foule à Burke, en Virginie (Tyler O’Neil/Fox News)

La campagne Youngkin a confirmé à Fox News que le candidat appelait à la démission de Ziegler et à la démission de tous les membres du conseil d’administration impliqués dans la prétendue dissimulation.

Youngkin a également déclaré que la situation impliquait le procureur du comté, Buta Biberaj, qui avait demandé une peine de prison contre le père de l’une des victimes présumées d’agression sexuelle après avoir pris la parole lors de la réunion du 22 juin, s’est mis en colère et a finalement été condamné pour des accusations de conduite désordonnée et résistance à l’arrestation.

UN E-MAIL DE LOUDOUN RÉVÈLE LE CONSEIL SCOLAIRE NOTIFIÉ LE SURINTENDANT LE JOUR DE L’AGRESSE SEXUELLE ALLÉGUÉE

Youngkin a déclaré que l’enquête sur la dissimulation devait inclure « l’avocat du Commonwealth », Biberaj, « qui savait également clairement ce qui se passait ».

Le républicain a reproché au procureur général démocrate de Virginie, Mark Herring, de ne pas avoir ouvert d’enquête. Il a promis que s’il est élu, « Nous allons reprendre cela et nous assurer que les personnes qui sont chargées de couvrir cela seront tenues pour responsables. »

Youngkin a également condamné le ministère de la Justice sous le président Biden, qui a demandé au FBI d’enquêter sur une « tendance inquiétante » de « menaces de violence » lors des réunions du conseil scolaire, agissant apparemment à la demande de la National School Board Association, qui a comparé certains parents aux terroristes nationaux. (La NSBA s’est excusée pour le « langage » de la lettre.)

(AP Photo/Steve Helber, Dossier)

« Le FBI doit arrêter d’essayer de faire taire les parents en Virginie… et enquêter sur toute cette circonstance », a déclaré Youngkin.

« Nous avons besoin d’un gouverneur qui va travailler pour les parents », a ajouté le républicain. « Nous devons nous dresser contre les accusations comme les associations d’enseignants l’ont fait. Nous devons nous dresser contre les accusations vraiment imprudentes et imprudentes d’un procureur général et du ministère de la Justice. »

Youngkin s’est engagé à nommer un nouveau secrétaire à l’éducation et un nouveau directeur des écoles d’ici le 1er décembre. Il a également déclaré qu’il constituerait un « groupe de travail » comprenant des enseignants, des parents, des étudiants, des forces de l’ordre et des administrateurs pour rendre les écoles plus sûres et améliorer l’éducation. normes.

« Mon travail va être de défendre les parents et de m’assurer qu’ils sont pleinement représentés dans l’éducation de leurs enfants, car il existe un droit fondamental de le faire dans le Commonwealth de Virginie et je vais m’assurer que cela se produise », conclut le républicain.

Ni les écoles publiques du comté de Loudoun, ni Ziegler, ni le conseil scolaire, ni Biberaj, ni Herring n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Fox News.