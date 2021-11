Youngkin félicité par les meilleurs républicains, dont Pence, Paul, Cotton, Haley

Les républicains ont félicité le candidat au poste de gouverneur de Virginia GOP, Glenn Youngkin, mardi soir, après sa victoire sur le candidat démocrate Terry McAuliffe.

« J’étais fier de soutenir @GlennYoungkin », a tweeté le sénateur Rand Paul, R-Ky. « Sa victoire ce soir est un signal clair et indispensable pour la liberté personnelle et que les parents sont les décideurs de l’éducation et de l’avenir de leurs enfants. »

Youngkin a battu McAuliffe, qui a été gouverneur de Virginie 2014-2018, malgré la tendance du Commonwealth à se tourner de plus en plus vers les démocrates au cours de la dernière décennie, plus récemment après que le président Biden a remporté la victoire à deux chiffres en 2020.

‘THE FIVE’ BLAST OBAMA POUR MINIMISER LA COLÈRE DES PARENTS DE VIRGINIE

« Félicitations à Glenn Youngkin, Winsome Sears et Jason Miyares pour leurs victoires retentissantes », a écrit le sénateur Tom Cotton, R-Ark., sur Twitter. « Les Virginiens bénéficieront de leur leadership. Merci à Biden & Garland pour l’aide! Les parents inquiets n’aiment pas être appelés terroristes nationaux. Qui aurait pu deviner? »

Les élections hors année de Virginie sont souvent considérées comme un indicateur clé de la position des électeurs avant les élections de mi-mandat, en particulier après que le contrôle de la Maison Blanche a changé de mains à la suite des élections de 2020.

L’ancien vice-président Mike Pence, qui a récemment organisé son propre événement dans l’État, a également pris la parole, affirmant que la victoire de Youngkin était le signe d’un « retour conservateur ».

« Félicitations au gouverneur @GlennYoungkin, c’est une ÉNORME victoire ! Glenn servira bien les habitants d’Old Dominion avec des politiques conservatrices de bon sens qui profiteront aux parents, aux familles et aux Virginiens qui travaillent dur ! Le retour des conservateurs est ICI ! », A écrit Pence.

Nikki Haley, ancienne ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies qui a également été gouverneur de la Caroline du Sud, a également pesé, exprimant son optimisme quant au fait que Youngkin emmènerait la Virginie dans la bonne direction.

 

UTILISATEURS DE L’APPLICATION : CLIQUEZ ICI

« Félicitations à @GlennYoungkin », a écrit Haley. « C’est une rockstar et j’ai toute confiance qu’il rendra Virginia fière ! »

Le sénateur Josh Hawley, R-Mo., a qualifié la victoire de Youngkin de possible « séisme politique » après que Youngkin soit devenu le premier candidat du GOP à remporter une élection à l’échelle de l’État dans le Commonwealth en plus d’une décennie.

CLIQUEZ POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Cela pourrait être un tremblement de terre politique », a déclaré Hawley.