Youngkin remporte la course au gouverneur de Virginie : ce que cela signifie pour les démocrates

Après une série de victoires électorales en Virginie, les démocrates pensaient que l’État était devenu bleu, mais le républicain Glenn Youngkin a remporté le concours du gouverneur de cette année, battant l’ancien gouverneur Terry McAuliffe et remettant l’État entre les mains du GOP. Plusieurs médias ont appelé la course pour Youngkin tôt mercredi matin.

La marge finale n’est pas encore claire, mais quoi qu’il en soit, elle représente un basculement majeur des électeurs de Virginie vers les républicains qui semera la peur dans le cœur des démocrates avant les élections de mi-mandat de l’année prochaine. En 2017, les démocrates ont remporté la course du gouverneur de 9 points et Joe Biden a remporté l’État de 10 points en 2020.

C’est une erreur de surliser les résultats de la course d’un gouverneur, qui sont affectés par les tendances partisanes nationales mais ne leur sont pas aussi étroitement liés que les courses présidentielles et au Congrès. Les électeurs des États rouges continus de la Louisiane et du Kentucky sont toujours prêts à élire des gouverneurs démocrates, tandis que les électeurs des États bleus continus du Massachusetts et du Vermont ont choisi les républicains.

Les candidats spécifiques et les circonstances dans l’État peuvent avoir beaucoup d’importance ici. En Virginie, les problèmes locaux tels que l’état du système scolaire ont retenu l’attention des candidats, et McAuliffe, qui n’a remporté que de justesse le poste de gouverneur en 2013, n’a jamais été la figure la plus attrayante.

Mais ce serait aussi une erreur de rejeter totalement le résultat de Virginie comme un événement unique. Les problèmes de l’élection ont peut-être été formulés en termes locaux, mais certains d’entre eux – l’économie, la frustration face à la gestion de la pandémie par les écoles et la sécurité – s’appliquent à tout le pays. (La course du gouverneur du New Jersey n’a pas encore été appelée, mais le décompte actuel montre une course plus serrée que les démocrates ne s’y attendaient.)

Les résultats de Virginie s’inscrivent également dans un schéma de longue date : le parti du président sortant a perdu 11 des 12 dernières courses du gouverneur de Virginie. Ce n’est pas qu’une coïncidence. Cela correspond à un modèle national de longue date de réaction contre le parti du président à mi-parcours.

Le parti du président perd presque toujours des sièges à la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat et il perd généralement du terrain dans les courses aux gouverneurs, sur le net également. Le concours de Virginie, un an à l’avance, est essentiellement une élection de mi-mandat anticipée. La victoire de Youngkin ne garantit pas que les démocrates se dirigent vers le désastre l’année prochaine, mais cela est certainement cohérent avec ce scénario.

Youngkin a capitalisé sur l’insatisfaction face au statu quo

Candidat démocrate au poste de gouverneur, l’ancien gouverneur de Virginie Terry McAuliffe s’adresse à ses partisans lors d’un événement de lancement de la campagne le 02 novembre 2021 à Falls Church, VirginiaWin McNamee/.

Une partie du blâme pour cette perte revient sûrement à McAuliffe lui-même. Agent démocrate de longue date et collecteur de fonds qui s’est levé pour présider le DNC en raison de ses liens étroits avec la famille Clinton, il n’avait jamais occupé de poste élu avant d’accéder au poste de gouverneur de Virginie en 2013, battant un candidat résolument conservateur de 2,6 points de pourcentage.

McAuliffe a ensuite passé une grande partie de son mandat en désaccord avec la législature contrôlée par le GOP de Virginie et n’a pas pu se présenter à sa réélection en 2017, car les gouverneurs de Virginie ne sont pas autorisés à accomplir deux mandats consécutifs. Cette année-là, son lieutenant-gouverneur, Ralph Northam, a remporté le poste par un solide 9 points.

La plus grande marge de Northam était dans une large mesure due à l’énergie anti-Trump, mais le profil politique de Northam était également plus attrayant à certains égards – il est un Virginien de longue date tandis que McAuliffe est une greffe de New York. Northam avait été médecin militaire et n’avait pas passé des décennies en tant qu’agent politique. Pourtant, en 2021, c’était Northam qui était à durée limitée, et McAuliffe est revenu pour une autre course.

Les républicains, quant à eux, avaient subi défaite après défaite en Virginie – ils avaient perdu quatre des cinq dernières courses de gouverneur, et leur seul candidat gagnant, Bob McDonnell, a rapidement été déshonoré en raison d’un scandale. Ils ont vu les deux sièges du Sénat américain disparaître et ils ont perdu la législature de l’État en 2019 avant que Trump ne perde 10 points contre Biden en 2020.

Cette année, cependant, le GOP a sapé les candidats d’extrême droite et extrémistes en choisissant la course de son gouverneur par le biais d’une convention avec un vote par choix plutôt qu’une primaire à l’échelle de l’État. Le riche ancien dirigeant du capital-investissement, Glenn Youngkin, est apparu comme le choix consensuel, repoussant les candidats plus étroitement liés à la base de Trump.

Beaucoup à droite et dans les médias nationaux ont qualifié les attaques de Youngkin de l’utilisation présumée de la «théorie critique de la race» dans le système scolaire public de Virginie de cruciales pour son succès. Ce n’est pas si clair que c’est ce qui a fait la différence, cependant, puisque les candidats conservateurs se concentrant sur cette question dans les courses locales du New Hampshire et du Connecticut ont perdu.

Et tandis que Youngkin utilisait le spectre de la théorie critique de la race pour faire appel à la base, ses publicités télévisées destinées aux électeurs swing avaient un objectif plus large. Dans ceux-ci, Youngkin a exprimé sa préoccupation concernant l’état de l’économie et le système éducatif de l’État en général. Il a faussement affirmé que McAuliffe prévoyait d’augmenter les impôts de plus de 5 000 $ par famille et a fait valoir que les écoles publiques de l’État étaient de plus en plus mal gérées et dangereuses.

Pendant ce temps, Youngkin a joué un jeu prudent avec Trump – il a pris soin de ne pas s’aliéner les partisans de Trump, mais a également essayé d’éviter une association trop étroite avec l’ancien président impopulaire.

Bien que McAuliffe ne soit pas techniquement le titulaire, il a été présenté comme tel. Le statut de McAuliffe en tant qu’ancien gouverneur et le contrôle actuel des démocrates sur le gouvernement fédéral et le gouvernement de l’État de Virginie ont permis à Youngkin de mener essentiellement une campagne anti-titulaire, capitalisant sur le mécontentement des électeurs à l’égard du statu quo.

Ce que cela veut dire

La victoire de Youngkin est une surprise, en partie à cause de la récente tendance bleue de l’État et du fait qu’il n’a pris la tête des sondages que récemment. Dans le contexte historique, cependant, ce n’est pas si inhabituel – le parti du président sortant a maintenant perdu 11 des 12 dernières élections du gouverneur en Virginie. (Le seul candidat à défier la tendance était McAuliffe lui-même, qui a gagné en 2013.)

Le résultat semble certainement sombre pour les démocrates, mais son importance peut être surestimée. Si le Vermont (Biden +36), le Massachusetts (Biden +33) et le Maryland (Biden +33) peuvent élire des gouverneurs républicains, et le Kentucky (Trump +36) et la Louisiane (Trump +19) peuvent élire des gouverneurs démocrates – et ils sont tous actuellement les avoir – alors ce n’est sûrement pas si étrange que Virginia (Biden +10) puisse élire un républicain. La Virginie reçoit une attention démesurée car il n’y a pratiquement pas d’autres concours de haut niveau en novembre après une course présidentielle.

Pour avoir une meilleure image de l’environnement national, il serait utile d’avoir plus de données. Certains démocrates plus optimistes, par exemple, ont souligné la marge de victoire du gouverneur Gavin Newsom lors du concours de rappel de Californie en septembre. Cela équivalait à la marge de victoire de Newsom en 2018 – une année où les démocrates ont plutôt bien réussi à l’échelle nationale. La course du gouverneur du New Jersey est actuellement plus serrée que de nombreux démocrates ne l’avaient prévu, et n’a toujours pas été appelée.

Mais trois facteurs augurent mal pour les démocrates à mi-parcours.

L’un est la cote d’approbation de Biden. Après être resté au-dessus de 50 pour cent jusqu’à la mi-août, il a suivi une tendance à la baisse depuis, et il est maintenant à 42,8 pour cent, selon la moyenne du sondage de FiveThirtyEight. Fondamentalement, cela a été quelques mois difficiles pour le président, avec le retrait chaotique de l’Afghanistan, la montée de la variante Delta, de nouvelles inquiétudes concernant l’économie et des difficultés à faire passer son programme législatif. Il a un an pour renverser la vapeur, mais sa position politique actuelle est faible.

Deuxièmement, il y a le succès de Youngkin à se séparer de Trump tout en gardant la base de Trump engagée. Il y a eu des questions quant à savoir si la coalition de Trump resterait à la maison avec l’ancien président pas sur le bulletin de vote. Mais ils se sont prononcés pour Youngkin – ou, si vous préférez, contre les démocrates – alors que la participation et les marges des républicains dans les zones rurales s’amélioraient. Youngkin a également réalisé des gains importants dans les banlieues, suggérant que les électeurs aisés ayant fait des études universitaires qui se sont retournés contre le parti de Trump en 2020 étaient désormais prêts à voter à nouveau pour les républicains.

Enfin, il y a l’histoire. La principale raison de s’attendre à une solide performance républicaine à la mi-mandat de l’année prochaine a été la même toute l’année – le parti du président fait presque toujours face à la mi-mandat. Depuis la Seconde Guerre mondiale, le parti du président a perdu des sièges à la Chambre des représentants lors de 17 des 19 élections de mi-mandat. Plusieurs de ces pertes étaient assez importantes, tandis que le meilleur scénario pour le parti du président était des gains de sièges à un chiffre. Les majorités démocrates au Congrès sont déjà minuscules, donc même un petit changement national vers le GOP leur ferait probablement perdre la Chambre et le Sénat.

Une mauvaise performance à mi-parcours ne condamnerait pas nécessairement Biden – la plupart des présidents sortants ont tendance à améliorer leur position au moment où leur propre réélection arrive. Mais cela condamnerait les tentatives des démocrates d’adopter une législation progressiste au Congrès – potentiellement pour les années à venir, selon le nombre de sièges qu’ils perdent. Ils ont encore un an pour essayer de renverser la vapeur, mais ce sera un défi de taille.