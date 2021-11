Youngkin visite le sud-ouest de la Virginie dans une tentative de dernière minute pour exciter les électeurs

Le candidat républicain au poste de gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, a parcouru dimanche le coin sud-ouest de la Virginie dans une tentative de dernière minute pour dynamiser les électeurs avant la course très attendue du gouverneur de mardi contre le démocrate Terry McAuliffe.

Après avoir fait campagne dans le nord de la Virginie samedi, la visite en bus de Youngkin dans le sud-ouest comprenait un petit-déjeuner de prière, un service d’adoration, un barbecue au domicile d’un puissant législateur de l’État, une rencontre et une soirée de sortie. Rassemblement de vote à Abingdon.

Le candidat républicain au poste de gouverneur Glenn Youngkin s’adresse à ses partisans lors d’un rassemblement à Fredericksburg, en Virginie, le samedi 30 octobre 2021. (AP Photo/Steve Helber)

S’adressant à la foule au Cumberland Bowl Park de Jonesville tôt dimanche après-midi, Youngkin s’est engagé à faire reculer le « programme progressiste libéral de gauche » qui tentait de transformer la Virginie en « Californie orientale » et à adopter des politiques qui rendent l’État plus compétitif.

« C’est le moment pour nous de nous réunir pour nos enfants, nos petits-enfants et nos nièces et neveux pour dire que nous allons construire une meilleure Virginie pour eux », a déclaré Youngkin à la foule, avant de les encourager à sortir le vote mardi.

Terry McAuliffe, candidat démocrate au poste de gouverneur de Virginie, prend la parole lors d’un événement de campagne à Manassas, Virginie, États-Unis, le dimanche 31 octobre 2021. (Photographe : Pete Kiehart/Bloomberg via .)

« Appelez vos amis, envoyez des e-mails, envoyez des SMS. Vous savez ce que nous défendons ? Nous défendons notre Constitution, nous défendons des impôts bas, nous défendons un gouvernement qui travaille pour nous », a déclaré Youngkin. « Nous défendons de meilleurs emplois, des communautés sûres. Nous défendons des écoles qui éduqueront nos enfants, les garderont en sécurité. Nous pouvons y parvenir. Nous devons vous faire passer le mot pour nous. »

Lors de son prochain arrêt à Abingdon, Youngkin a prédit que les républicains balayeraient les trois courses à l’échelle de l’État et reprendraient le contrôle de la Chambre des délégués – où les 100 sièges sont sur le bulletin de vote.

Pendant ce temps, McAuliffe s’est arrêté dimanche dans la banlieue de Richmond et dans le nord de la Virginie, s’exprimant dans l’arrière-cour d’une maison du comté de Henrico.

« J’ai déjà fait ce travail », a-t-il déclaré aux participants. « J’étais le plus pro-business pro progressiste. J’ai rendu cet État ouvert et accueillant, créé beaucoup d’emplois. Nous ne voulons pas y retourner. »

Des signes de campagne pour le démocrate Terry McAuliffe et le républicain Glenn Youngkin se tiennent ensemble le dernier jour du vote anticipé aux élections au poste de gouverneur de Virginie à Fairfax, Virginie, États-Unis, le 30 octobre 2021. (.)

McAuliffe, qui a été gouverneur de 2014 à 2018, et les démocrates se démènent pour éviter le désastre après que les sondages publics se soient déplacés dans la direction de Youngkin ces dernières semaines. Youngkin mène McAuliffe de moins d’un point de pourcentage, selon une moyenne de sondage RealClear Politics.

Le vote anticipé en personne pour la course du gouverneur de Virginie s’est terminé samedi, ce qui signifie que les Virginiens devront voter par courrier ou se présenter aux urnes le jour des élections mardi.

Les bureaux de vote seront ouverts mardi de 6h à 19h

Jessica Chasmar de Fox News et The Associated Press ont contribué à ce rapport.