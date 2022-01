Your Money : Passage progressif du marché de l’assurance-vie de détail aux acteurs privés

Une grande partie de cela est attribuable à la faible croissance de 6,2 % du RWRP annuel de LIC en décembre 21 contre une croissance de 22 % en novembre 21. YTD FY22, le RWRP du secteur privé a fortement augmenté à 30% en glissement annuel contre un faible en glissement annuel de 5% pour LIC.

Le secteur de l’assurance-vie a maintenu une forte dynamique de croissance en décembre 2021, la prime reçue pondérée au détail (RWRP) affichant une croissance de 21,2 % en glissement annuel pour le mois, ralentissant légèrement par rapport à la croissance de 26 % (en glissement annuel) du 21 novembre. . Une grande partie de cela est attribuable à la faible croissance de 6,2 % du RWRP annuel de LIC en décembre 21 contre une croissance de 22 % en novembre 21. YTD FY22, le RWRP du secteur privé a fortement augmenté à 30% en glissement annuel contre un faible en glissement annuel de 5% pour LIC.

La part du secteur privé dans le RWRP a augmenté de 6,2 ppts en deux ans en raison de la divergence persistante de la croissance du secteur par rapport au PFR. Les développements de l’EX22 valident la tendance à long terme d’un transfert progressif du marché de l’assurance-vie de détail vers des acteurs privés avec une forte portée de marque et de distribution.

Les acteurs privés maintiennent la croissance

En maintenant une forte dynamique, le RWRP pour les assureurs privés a augmenté de 29,4% en glissement annuel en décembre 21, conduisant à une croissance du RWRP YTD FY22 de 30% en glissement annuel. Sur une base de deux ans, le secteur privé a réalisé un TCAC de 10,6 %, tandis que le RWRP de LIC a baissé à 3 % de TCAC. La croissance tirée par l’augmentation de la taille des billets se reflète dans l’évolution de la gamme de produits vers des plans d’assurance en unités de compte (Ulips) et des produits sans participation. Ces facteurs corroborent la tendance à long terme d’un déplacement progressif du marché de l’assurance-vie de détail vers de grands acteurs privés dotés d’une marque forte et d’un large réseau de bancassurance.

SBI Life a enregistré un TCAC sur deux ans de 11,6 % dans le RWRP, supérieur à 10,6 % pour le secteur privé. Avec tous ses moteurs de distribution en marche et relativement à l’abri des hausses de prix de la réassurance en protection, SBI Life est bien positionné pour délivrer une croissance forte et rentable au cours des prochaines années.

Le TCAC RWRP sur deux ans de HDFC Life s’élevait à 14,6 %, mieux que la moyenne du secteur privé. La croissance du RWRP semble être due à la croissance de la taille des billets ainsi qu’à la croissance du nombre de polices individuelles ce mois-ci, car le nombre a augmenté de 16,5% en glissement annuel.

Max Life a fait état d’une forte croissance du RWRP de 23 % en glissement annuel pour l’exercice YTD 22. La croissance relativement lente de Max Life au S1FY22 a été une source d’inquiétude alors que Bajaj Life continue d’afficher une très forte croissance après son rapprochement avec Axis Bank. Le fort rebond de la croissance de Max Life répond à la préoccupation et fournit le confort indispensable autour des perspectives de croissance de Max Life.

Les parts de marché des assureurs-vie privés se consolident

La part des quatre principaux acteurs privés dans le RWRP privé est restée stable à 62 % par rapport à il y a un an. Pour les 8 premiers acteurs (Top 4 + Tata AIA Life, Bajaj Allianz Life, Birla Sun Life et Kotak Mahindra Life Insurance), la part de marché des RWRP privés est stable à 83%, malgré une croissance atone pour Kotak Mahindra Life et une certaine accélération pour petits assureurs dirigés par des banques. Dans l’ensemble, la tendance à la consolidation des parts de marché vers des assureurs-vie privés plus importants se poursuit.

LIC est en difficulté dans le segment de la vente au détail

Après le rebond du 21 novembre, la croissance du commerce de détail de LIC en décembre 21 a ralenti et était sensiblement inférieure à celle du secteur privé. Cette sous-croissance soutenue de LIC lui a valu de perdre régulièrement des parts de marché dans le commerce de détail. Avec sa façon de faire des affaires inchangée depuis des décennies, LIC pourrait perdre sa position dominante dans le segment de la vie au détail, en particulier dans le segment à prix élevé. Le canal bancaire devenant de plus en plus important pour la distribution de produits d’épargne et les canaux numériques devenant importants pour la protection des détaillants, LIC peut connaître une période de turbulences en termes de croissance en raison de sa forte dépendance à l’égard du mix de distribution dirigé par les agences.

Extraits édités du rapport d’Emkay Global sur l’assurance-vie

